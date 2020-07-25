- 04:25 «С днем рождения, Уин»: 34-летняя певица Сиара стала мамой в третий раз
- 03:45 Проверено на крысах: ученые создали первую оральную вакцину от коронавируса
- 02:55 Во Львове двухлетний ребенок отравился угарным газом
- 02:30 Зеленский назначил пожизненные стипендии двум категориям граждан: кто получит выплаты
- 01:56 Спешат на "разборки" между Турцией и Грецией: авианосная группа ВМС США прибывает в Средиземное море
- 01:35 Требовал 50 тысяч долларов за "переквалификацию": экс-следователь и адвокат погорели на крупной взятке
- 00:59 В ЕС приняли новые правила поездок между странами на автобусах и поездах
- 00:25 Антиукраинские репрессии продолжаются: в РФ пытаются запретить Всемирный конгресс украинцев
- 24.07 23:55 Курортники бежали в панике: смерч прогулялся по пляжу в Кирилловке
- 24.07 23:25 Египет согласился за свой счет лечить украинских туристов в случае заражения коронавирусом
- 24.07 23:05 Адаптивный карантин в Украине в августе: что изменилось в порядке введения ограничений
- 24.07 22:36 В Крыму пропал 3-летний сын политузника: волонтеры начали поиски
«С днем рождения, Уин»: 34-летняя певица Сиара стала мамой в третий раз (видео)
Несмотря на некоторые экстравагантные привычки певица и модель Сиара считается образцовой мамой, воспитывающей двоих детей.
Теперь с ее именем наверняка будет связано еще больше позитива, так как в пятницу, 24 июля в семье Сиары и ее супруга — футболиста Рассела Уилсона — отмечено прибавление.
34-летняя артистка родила сына, который стал вторым ребенком пары, пишет wmj.ru.
Издание отмечает, что у супругов уже есть 3-летняя дочь Сиенна Принсесс. Кроме того у Сиары есть 6-летний сын от романа с рэпером Фьючером, с которым она встречалась до брака с Уилсоном. Таким образом исполнительница стала многодетной матерью.
Сиара поспешила поделиться видео с новорожденным, снятым в больнице, на котором она поздравляет малыша с появлением на свет песенкой Happy Birthday To You.
Мальчика назвали Уин Харрисон. Его вес составил около 3,66 килограмма. Все эти данные Сиара указала в подписи к выложенному ролику.
О том, что у них будет сын, Сиара и ее супруг сообщили в конце января этого года. Артистка не скрывала свою беременность и публиковала снимки с открытым животом.
Напомним, что в 2019 году Сиара после 4-летнего перерыва она выпустила новый альбом, седьмой по счету.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что недавно пополнение в семье праздновал и лидер группы «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок, жена которого родила четвертого ребенка.28
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Требовал 50 тысяч долларов за "переквалификацию": экс-следователь и адвокат погорели на крупной взятке
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм