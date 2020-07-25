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Шоу-бизнес

«С днем рождения, Уин»: 34-летняя певица Сиара стала мамой в третий раз (видео)

4:25 25 июля 2020
Сиара

Несмотря на некоторые экстравагантные привычки певица и модель Сиара считается образцовой мамой, воспитывающей двоих детей.

Теперь с ее именем наверняка будет связано еще больше позитива, так как в пятницу, 24 июля в семье Сиары и ее супруга — футболиста Рассела Уилсона — отмечено прибавление.

34-летняя артистка родила сына, который стал вторым ребенком пары, пишет wmj.ru.

Издание отмечает, что у супругов уже есть 3-летняя дочь Сиенна Принсесс. Кроме того у Сиары есть 6-летний сын от романа с рэпером Фьючером, с которым она встречалась до брака с Уилсоном. Таким образом исполнительница стала многодетной матерью.

Сиара поспешила поделиться видео с новорожденным, снятым в больнице, на котором она поздравляет малыша с появлением на свет песенкой Happy Birthday To You.

Мальчика назвали Уин Харрисон. Его вес составил около 3,66 килограмма. Все эти данные Сиара указала в подписи к выложенному ролику.

О том, что у них будет сын, Сиара и ее супруг сообщили в конце января этого года. Артистка не скрывала свою беременность и публиковала снимки с открытым животом.

Напомним, что в 2019 году Сиара после 4-летнего перерыва она выпустила новый альбом, седьмой по счету.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недавно пополнение в семье праздновал и лидер группы «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок, жена которого родила четвертого ребенка.

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