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Шоу-бизнес

Пиджак на огромную грудь: певица Сиара смело позировала перед фотографами без нижнего белья

3:36 28 ноября 2019 114
Сиара
Инф. «ФАКТОВ»

Американская певица Сиара, ставшая ведущей на церемонии вручения престижной премии American Music Awards, собрала массу комплиментов зрителей и номинантов.

Но перед как выйти на сцену, исполнительница решила попозировать перед светскими фотографами, заявившись на фотосессию в огромном пиджаке на огромную грудь, пишет ТСН.

Костюм синего цвета был на пару размеров больше, но при этом прекрасно давал понять, что Сиара — обладательница стройной фигуры.

На размещенных в сети снимках 34-летняя Сиара запечатлена в синем оверсайз-блейзере, под которым нет нижнего белья. На ней также надеты синие расклешенные брюки с высокой талией, полностью скрывающие обувь.

Образ певицы дополняли украшения амазонского типа: массивное ожерелье и длинные серьги. Волосы Сиара уложила волнами и распустила.

Напомним, что 11 ноября сестры Кардашьян появились на 45-й церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2019 в откровенной одежде. На мероприятие вместе с другими знаменитостями приехали Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, а также их мать Крис Дженнер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на сексуальный внешний вид, Сиара является заботливой мамой двоих детей.

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