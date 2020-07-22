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Шоу-бизнес

Рожала дома: жена Сергея Михалка показала новорожденного сына (фото)

16:43 22 июля 2020
Сергей Михалок с женой

Лидер группы «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок, жена которого родила четвертого ребенка, раскрыл подробности появления на свет младшего сына и показал его первое фото.

Михалок рассказал, что Светлана Зеленковская рожала дома, а роды пришлось принимать няне. Сам он пока находится в Украине, путешествует в Карпатах.

«Пока папа колесит по серпантину Карпат в поисках мольфаров и Влада Цепеша, мама родила Мирона Михалка, не выходя из дома. Мирон пришел, когда захотел сам. Там, где решил сам. Няня Наташа и Зеля встретили нового Михалка без истерик и суеты. BRUTTO NOSTRA! Наши дети и женщины всегда готовы! Совершать подвиги, удивлять мир, бороться и побеждать! Будь реалистом — мечтай о невозможном!», — написал Михалок в Instagram.

Новорожденного назвали Мироном. Это третий общий сын Светланы и Сергея — они воспитывают семилетнего Макара и годовалого Федора. От первого брака у Сергея есть взрослый сын Павел, а у Светланы — дочь Аксинья. На двоих у пары пятеро детей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что певица Alyosha готовится к появлению третьего ребенка. Она показала, как обустроила комнату для дочки.

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