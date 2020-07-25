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Вымогал 2 тыс долларов за "липовую" справку: главврач больницы на Львовщине задержан при получении взятки
В одном из городов Львовской области разгорелся скандал, в медицинской сфере: правоохранители задержали на взятке руководителя коммунальной больницы. Подобно своим «коллегам» в других регионах страны медик, похоже, забыл о высоких мотивах, которыми руководствовался при выборе профессии и решил использовать свое положение для бесхитростного обогащения за счет пациентов.
О задержании взяточника сообщили в Национальной полиции.
Как установили следователи отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Львовщины, злоумышленник требовал от пациентки неправомерную выгоду в сумме 2 тысячи долларов США за оформление медицинских документов о наличие у нее заболевания дыхательных путей, на основании которых женщина могла получить государственные выплаты по состоянию здоровья.
Злоумышленника задержали 24 июля, во время получения им части взятки в сумме 1 тысячи долларов.
В настоящее время решается вопрос о сообщение руководителю больницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, а также избрании ему меры пресечения.
За совершенное медику грозит наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в Черновцах сотрудник военкомата попался на взятке 2,7 тыс. долл. за помощь в уклонении от призыва.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что также в пятницу, 24 июля, Высший антикоррупционный суд признал виновными бывшего старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Киевской области и адвоката в получении 50 тыс. долл. взятки и приговорил их к лишению свободы.83
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Вымогал 2 тыс долларов за "липовую" справку: главврач больницы на Львовщине задержан при получении взятки
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