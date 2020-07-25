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Требовал 50 тысяч долларов за "переквалификацию": экс-следователь и адвокат погорели на крупной взятке
В Украине продолжает увеличиваться количество «правоохранителей» и служителей Фемиды, которые расплачиваются за свое желание воспользоваться служебным положением в корыстных целях.
Так, в пятницу, 24 июля, Высший антикоррупционный суд признал виновными бывшего старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Киевской области и адвоката в получении 50 тыс. долл. взятки и приговорил их к лишению свободы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС.
В приговоре установлено, что в 2016 году следователь запросил 50 тыс. долл. взятки за переквалификацию уголовного дела с мошенничества на злоупотребление влиянием. В качестве посредника для получения средств он привлек адвоката.
Последний встретился с «третьим лицом» и сообщил, что для изменения обвинения в суде нужно заплатить 50 тыс. долларов. При этом юрист и заинтересованный человек заключили договор о предоставлении правовых услуг с тем, чтобы придать вид законности факту передачи неправомерной выгоды. За это адвокату в салоне автомобиля вручили упомянутую сумму.
Но мошенники не учли одного: они общались с «третьим лицом» как лично, так и через его дочь, которая, очевидно, пожалела отца и сообщила о вымогателях в НАБУ.
В результате адвокату суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 2 года. В срок отбывания наказания будет зачтен срок содержания адвоката под стражей — с 27 декабря 2016 по 12 января 2017 из расчета 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы.
Экс-следователь получил 4 года лишения свободы с запретом занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 2 года.
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Требовал 50 тысяч долларов за "переквалификацию": экс-следователь и адвокат погорели на крупной взятке
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