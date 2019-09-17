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В прокуратуре рассказали и показали, как в киевском Институте рака вымогали взятки у онкобольных пациентов (видео)
Прокуратурой Киева сообщено о подозрении врачам Национального института рака, причастным к коррупционным схемам с бесплатными лекарствами для онкобольных.
Следователи прокуратуры установили, что заведующий поликлиническим отделением Института рака, вместе с врачом-онкологом требовали у пациентов деньги за бесплатную медицинскую помощь, гарантированную им государством.
Врачи убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от больных деньги, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1,5 до 18 тысяч гривен за один курс химиотерапии.
Кроме того, организаторы преступной схемы консультировали других врачей о том, каким образом принудить пациентов и их родственников платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно.
В настоящее время, по информации прокуратуры Киева, в уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.
Кроме того, в результате досудебного расследования выявлены нарушения при проведении закупок медпрепаратов должностными лицами Института рака.
Напомним, в Киеве задержали медиков, требовавших взятку с участника АТО. А в Киевской области разоблачили врача, торговавшего группами инвалидности.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!