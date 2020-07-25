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Коронавирус установил новый "антирекорд": инфицировано 15,6 млн человек
Коронавирус продолжает устанавливать пугающие «антирекорды»: по состоянию на утро субботы количество инфицированных COVID-19 жителей планеты составило 15,6 млн человек. При этом общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, составило 638 243 человек, а выздоровели 8 986 284 людей.
Об этом говорится в сообщении Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 109 603), Бразилия (2 287 475), Индия (1 288 108), Россия (799 499), а также Южно-Африканская Республика, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (145 333), Бразилии (85 238), Великобритании (45 762), Мексике (42 645), Италии, Индии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,650.
Не менее печальные данные приводит и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): по ее информации, за минувшие сутки коронавирусом в мире заразились 284 196 человек.
Число летальных исходов во всем мире за сутки выросло на 9783.
Больше всего заразившихся коронавирусом в течение суток выявили в США — 69 641 человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 67 860 и 49 310 новых случаев соответственно.
Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся: ЮАР — 13,1 тысячи человек, Колумбия — 7,4 тысячи, Мексика — 6,02 тысячи человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 24 июля, в Украине подтверждены 62 823 случая COVID-19, из них 1571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случаев заражения.7
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