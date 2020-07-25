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В Киеве под колесами грузовика погиб пешеход: эксклюзивные фото с места ЧП
В Киеве в ночь на субботу, 25 июля, под колесами фуры нелепо оборвалась жизнь немолодого мужчины. Произошло это печальное событие на Большой окружной дороге недалеко от Одесской площади. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о серьезной аварии на пересечении Большой окружной дороги и Минского шоссе.
Как рассказал водитель грузовика Юрий, он прибыл в Киев на загрузку и двигался в сторону Жулян. Впереди на регулируемом пешеходном переходе для автомобилей горел зеленый сигнал светофора. Неожиданно на дороге мелькнул силуэт появившегося из-за светофора человека. Водитель резко взял влево, чтобы избежать наезда, но мужчина ударился о правую переднюю часть кабины и упал на дорогу. Увы, поспешившие на помощь водитель фуры, а затем и врачи «скорой» не смогли спасти пострадавшего.
«Наезд произошел за пределами пешеходного перехода, на светофоре для пешеходов был красный сигнал. Это могут подтвердить свидетели, — говорит Юрий. — Почему этот человек оказался на дороге, мне сказать тяжело. Избежать наезда на такой машине было просто нереально».
Начато расследование.
Напомним, раннее «ФАКТЫ» рассказывали о вопиющем случае в Харьковской области, где водитель насмерть сбил женщину-пешехода, после чего… отвез труп в Донецкую область, где попытался избавиться от тела.
Фото автора138
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