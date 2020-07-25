Два дня на привязи в собачьем ошейнике: на Днепропетровщине освободили похищенного мужчину (фото)

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники полиции освободили мужчину, которого незаконно удерживали и пытали. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Днепропетровской области.

«По словам свидетеля, сосед удерживает человека на привязи в собачьем ошейнике и бьет его. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 24 июля правоохранители обнаружили потерпевшего, который имел на теле многочисленные телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Также в квартире задержали 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению», — говорится в сообщении.

Как установили полицейские, мужчину похитил знакомый у подъезда дома. Злоумышленник заставил его сесть в автомобиль и отвез на собственную квартиру.

«В доме надел на мужчину ошейник и привязал. В течение двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Также отобрал ключи от квартиры, куда впоследствии наведался и похитил ценные вещи», — говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За пытки, незаконное лишение свободы и ограбления полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Скадовском районе Херсонской области в ходе спецоперации полицейские отдела по борьбе с торговлей людьми полиции «накрыли» так называемый трудовой лагерь, в котором незаконно содержались 13 человек.

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