- 12:05 В России погиб родившийся в Украине олимпийский чемпион
- 12:02 "Это все ложь и кошмар": известный российский актер опроверг слухи о его госпитализации с "изрезанным лицом"
- 12:01 Два дня на привязи в собачьем ошейнике: на Днепропетровщине освободили похищенного мужчину
- 11:56 Меган Маркл и принц Гарри считают, что их задвигали на задний план «гадюки-придворные» и родственники
- 11:34 В Киеве уже больше 7,5 тысячи заразившихся коронавирусом, выздоровевших — меньше 3 тысяч
- 11:16 Под Киевом грузовик таранил автобус с возвращавшимися с моря людьми: момент попал на видео
- 11:05 На Донбассе фермеры устроили масштабный пожар вблизи заповедника
- 11:03 Чемпион мира Мбаппе досматривал финал Кубка Франции на костылях: видео страшного фола
- 10:41 В Каменце-Подольском в ДТП попала "скорая": много пострадавших
- 10:32 В Украине за сутки почти рекордное число новых случаев COVID-19
- 10:02 «Александрия» — «Мариуполь»: где смотреть онлайн матч плей-офф за путевку в Лигу Европы
- 10:01 В Киеве обстреляли студентов-азербайджанцев, есть раненые: первые подробности инцидента
Два дня на привязи в собачьем ошейнике: на Днепропетровщине освободили похищенного мужчину (фото)
В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники полиции освободили мужчину, которого незаконно удерживали и пытали. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Днепропетровской области.
«По словам свидетеля, сосед удерживает человека на привязи в собачьем ошейнике и бьет его. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 24 июля правоохранители обнаружили потерпевшего, который имел на теле многочисленные телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Также в квартире задержали 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению», — говорится в сообщении.
Как установили полицейские, мужчину похитил знакомый у подъезда дома. Злоумышленник заставил его сесть в автомобиль и отвез на собственную квартиру.
«В доме надел на мужчину ошейник и привязал. В течение двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Также отобрал ключи от квартиры, куда впоследствии наведался и похитил ценные вещи», — говорится в сообщении.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За пытки, незаконное лишение свободы и ограбления полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Скадовском районе Херсонской области в ходе спецоперации полицейские отдела по борьбе с торговлей людьми полиции «накрыли» так называемый трудовой лагерь, в котором незаконно содержались 13 человек.104
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Это все ложь и кошмар": известный российский актер опроверг слухи о его госпитализации с "изрезанным лицом"
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм