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Происшествия

Контрабандисты пытались переправить в Румынию более 300 килограммов янтаря в бензобаках грузовика (фото, видео)

15:32 25 июля 2020
Контрабанда

В Закарпатской области на пункте пропуска «Дьяково» на участке Мукачевского пограничного отряда при оформлении грузовика, которым в Румынию везли топливные гранулы, пограничники обнаружили крупную партию контрабандного янтаря. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

«Обзорная группа заметила незаводские швы на топливном баке и самодельные крепления. На основании оценки и анализа рисков машину решили проверить более тщательно. Пограничники Мукачевского отряда с таможенниками провели углубленный осмотр, в ходе которого с помощью технических средств контроля убедились в наличии посторонних предметов, для извлечения которых пришлось демонтировать и (после слива горючего) разрезать бензобаки», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, в двух бензобаках были заварены металлические бочки, в которые были заварены мешки с солнечным камнем. Из одного бака добыли чуть более 200 килограммов янтаря, из другого — около 100 килограммов.

«Для проведения соответствующих процессуальных и следственных действий были привлечены также сотрудники СБУ и Нацполиции. Грузовик (тягач Renault 2008 года выпуска) изъяли и оценили в более 275 тысяч гривен. Его водителя, 26-летнего гражданина Украины, передали сотрудникам Нацполиции», — сообщили в Госпогранслужбе.

Как писали «ФАКТЫ», недавно пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками пресекли ввоз в Украину контрабандой крупной партии белорусских сигарет.

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