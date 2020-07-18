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Происшествия

На границе с Беларусью перехватили рекордную контрабандную партию сигарет (фото, видео)

13:13 18 июля 2020
Контрабанда

В ночь на субботу, 18 июля, пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками пресекли ввоз в Украину контрабандой крупной партии белорусских сигарет. Ранее в Сумской области пресекли ввоз крупной парии необычной контрабанды.

Как сообщает Госпогранслужба, в Украину пытались въехать два автомобиля «DAF» и «MAN» с грузом макулатуры. Однако в двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждой машины обнаружили тайники с почти 54 тысячами и более 76 тысячами пачек белорусских сигарет без акцизных марок.

За нарушение таможенных правил привлечены к административной ответственности, водители — граждане Белоруссии. Сигареты и полуприцепы изъяты.

Ранее сообщалось, что из Индии в Украину пытались провезти контрабандную партию уникальных черных бриллиантов.

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