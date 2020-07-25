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Мир

Хроники коронавируса: число инфицированных превысило 16 млн человек

17:17 25 июля 2020
Взятие теста на коронавирус

В субботу, 25 июля, число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 16 миллионов человек. Еще один миллион зараженных добавился меньше, чем за четверо суток. Пандемия COVID-19 унесла жизни 643 тысяч 840 больных. Выздоровели 9 миллионов 788 тысяч 600 пациентов. Уровень смертности составляет 6%.

Активными или незавершенными остаются 5 миллионов 568 тысяч случаев. Более 66 тысяч больных находятся в критическом состоянии.

США занимают первое место в мире как по числу выявленных случаев заражения (4 миллиона 251 тысяча), так и по количеству смертей (148 тысяч 530). Ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи заявил 24 июля, что Соединенные Штаты смогут вернуться к нормальной жизни не раньше конца 2021 года при условии, что будет создана эффективная вакцина и удастся провести массовую вакцинацию.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что его администрация «обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата ремдесивир, который обладает замечательным действием».

Напомним, препарат был создан американской компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, а позднее показал эффективность в борьбе с коронавирусами — возбудителями заболеваний SARS и MERS. В середине апреля медики в нескольких странах заявили о том, что он дает неплохие результаты и при лечении COVID-19 в некоторых случаях. После этого власти США, Японии, Южной Кореи, Индии, Великобритания и Израиля утвердили использование ремдесивира при лечении больных с новым коронавирусом. Вслед за ними Европейское агентство по лекарственным средствам в конце июня рекомендовало разрешить продажу препарата в странах ЕС.

Трамп отдал распоряжение скупить практически все запасы ремдесивира. Об этом стало известно в начале июля. Первой данную информацию сообщила британская газета The Guardian. И вот теперь американский президент лично подтвердил это.

В середине июля Минздрав Украины также принял решение расширить применение ремдесивира при лечении больных с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения считает ремдесивир «единственным обнадеживающим препаратом» в борьбе с пандемией COVID-19.

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