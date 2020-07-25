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Спорт

Ракицкий и компания разбили трофей, празднуя победу в Кубке России (фото, видео)

20:29 25 июля 2020
Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий

В субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч розыгрыша Кубка России по футболу, в котором новоиспеченный чемпион страны «Зенит» вырвал победу у подмосковных «Химок» — 1:0 (Дзюба, 84).

Все бы ничего, но, празднуя успех, футболисты из Санкт-Петербурга, второй раз в истории оформившие «золотой» дубль (ранее чемпионство и Кубок покорялись команде в одном сезоне в 2010 году), сломали трофей. Капитан «Зенита» Бранислав Иванович, передавая трофей Магомеду Оздоеву, уронил кубок на газон, и у трофея разбилась хрустальная крышка.

Напомним, что цвета питерцев защищает экс-футболист «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий (на фото с автором победного мяча), а в тренерском штабе команды уроженца Луганской области Сергея Семака работает рекордсмен по числу матчей в футболке нашей национальной команды Анатолий Тимощук. В свою очередь, «Химки» тренирует уроженец Луганска, экс-форвард киевского «Динамо» Сергей Юран, а 87 минут в футболке подмосковной команды в финале провел экс-игрок «Александрии» Артем Полярус. Войны на востоке Украины для них, похоже, не существует. Им просто нужно кормить свои семьи…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо».

Фото Twitter ФК «Зенит»

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