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Ракицкий и компания разбили трофей, празднуя победу в Кубке России (фото, видео)
В субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч розыгрыша Кубка России по футболу, в котором новоиспеченный чемпион страны «Зенит» вырвал победу у подмосковных «Химок» — 1:0 (Дзюба, 84).
Все бы ничего, но, празднуя успех, футболисты из Санкт-Петербурга, второй раз в истории оформившие «золотой» дубль (ранее чемпионство и Кубок покорялись команде в одном сезоне в 2010 году), сломали трофей. Капитан «Зенита» Бранислав Иванович, передавая трофей Магомеду Оздоеву, уронил кубок на газон, и у трофея разбилась хрустальная крышка.
July 25, 2020
Напомним, что цвета питерцев защищает экс-футболист «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий (на фото с автором победного мяча), а в тренерском штабе команды уроженца Луганской области Сергея Семака работает рекордсмен по числу матчей в футболке нашей национальной команды Анатолий Тимощук. В свою очередь, «Химки» тренирует уроженец Луганска, экс-форвард киевского «Динамо» Сергей Юран, а 87 минут в футболке подмосковной команды в финале провел экс-игрок «Александрии» Артем Полярус. Войны на востоке Украины для них, похоже, не существует. Им просто нужно кормить свои семьи…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо».
Фото Twitter ФК «Зенит»331
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Тысячи людей ищут пропавшего ребенка крымскотатарского активиста: рассматривается версия похищения (фото, видео)
Стали известны сенсационные финалисты плей-офф Лиги Европы: видеообзоры матчей в Киеве и Александрии
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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