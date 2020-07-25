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Стали известны сенсационные финалисты плей-офф Лиги Европы: видеообзоры матчей в Киеве и Александрии
В субботу, 25 июля, в Киеве и Александрии состоялись полуфинальные поединки плей-офф за последнюю путевку Украины в Лигу Европы. В решающем матче 29 июля на столичном «Олимпийском» сенсационно сыграют «Колос» и «Мариуполь». «Александрия» и «Днепр-1», считавшиеся многими болельщиками и специалистами фаворитами полуфинальных противостояний, прекратили борьбу за еврокубки.
Чемпионат Украины. Плей-офф Лиги Европы. ½ финала
«Колос» (Коваливка) — «Днепр-1» — 4:1 (Ориховский, 21, Антюх, 24, 50, Морозко, 87 — Волынец, 48, в свои ворота).
Сельский клуб из Коваливки Киевской области, недавно сенсационно обыгравший «Динамо», принимал команду Дмитрия Михайленко на столичном «Олимпийском». Впервые с марта доступ на трибуны получили болельщики (пока разрешено заполнять не более 25 процентов вместимости арен). На трибунах «Олимпийского» в дождливую погоду собрались 2 915 любителей футбола.
В регулярном сезоне соперники обменялись домашними победами. И если «Днепр-1» обыграл подопечных Руслана Костышина с минимальным перевесом (2:1), то «Колос» именно в матче с победителем второй шестерки добыл пока что свою самую крупную победу в УПЛ (4:0).
Четырежды поразили ворота парней из Днепра сельские футболисты и на сей раз. «Колос» шокировал оппонента уже в середине первого тайма, когда в течение трех минут усилиями экс-динамовца Ориховского и Антюха повел в счете — 2:0.
В начале второй 45-минутки лучший бомбардир «Днепра-1» Супряга после классного удара головой заставил голкипера соперника отметиться автоголом и сократил отставание в счете (поговаривают, новый наставник «Динамо» Мирча Луческу настаивает на возвращении чемпиона мира U20 в столичный клуб из аренды). Но практически сразу — после ошибки голкипера гостей Клищука — Антюх оформил «дубль» (у парня в матче еще и голевая передача!) и снова довел перевес «Колоса» до двух мячей.
Подопечные Михайленко всеми силами пытались спастись, но в атаке так и не преуспели. А на последних минутах допустили еще одну ошибку в обороне, и Морозко (с помощью рикошета) довел дело до разгрома — 4:1. Шесть ударов в створ — четыре гола. Дебютант УПЛ — в шаге от завоевания путевки в еврокубки!
«Александрия» — «Мариуполь» — 1:2 (Безбородько, 35 — Полегенько, 28, Кащук, 82).
В регулярном сезоне команды Владимира Шарана и Александра Бабича, который в этой вечер 100-й раз руководил действиями своей команды, обменялись домашними победами (2:1 — в Мариуполе и 3:1 — в Александрии).
Выходя на поле, футболисты обеих команд, кстати, выступавших в этом сезоне в еврокубках, уже знали, что первым финалистом плей-офф стал «Колос». И каждый из оппонентов, понятное дело, стремился составить компанию «выскочкам» из Киевской области, ведь участие в еврокубках, это не только престиж, но и живые деньги.
В первом тайме соперники обменялись взятиями ворот: на гол мариупольца Полегенько точным ударом ответил форвард хозяев поля Безбородько.
0:1 Полегенько (28-я мин.)
1:1 Безбородько (35-я мин.)
Долгое время соперники особо не рисковали, но на 82-й минуте вышедший на замену мариупольский чемпион мира U20 Кащук убежал с мячом с центра поля и поразил дальний угол ворот Панькива — 1:2.
1:2 Кащук (82-я мин.)
Напомним, что в новом сезоне «Шахтер» и «Динамо» представят Украину в Лиге чемпионов, а «Заря» и «Десна» — в Лиге Европы. Клуб, который составит компанию командам из Луганска и Чернигова, станет известен в среду, 29 июля, после финала плей-офф в Киеве.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главным тренером «Динамо» назначен экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу.
Фото ФК «Колос»
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