Латвия начала блокировку телеканала "Россия-1" из-за нападок на Украину

Эксперты латвийского Нацсовета по электронным СМИ обнаружили в передаче «60 минут», которую ведет на росТВ пропагандистка Ольга Скабеева, факты разжигания розни и начали процедуру ограничения в отношении телеканала «Россия-РТР» («Россия-1»).

Речь шла о телеэфире 10 июля 2020 года, когда в передаче «60 минут» участники дискуссии, а также телеведущая-пропагандистка Ольга Скабеевая называли Украину «террористическим государством», а ее бывшего президента Петра Порошенко — «террористом». Там же заявили, что Россия ждет раскола страны, чтобы можно было завоевать Украину. В ходе дискуссии ведущая передачи предложила российским войскам официально вторгнуться в Украину.

Цензоры оценили показанное на росТВ как разжигание ненависти и предупредили, если в ближайшее время будет еще одно нарушение закона, то ретрансляция передач в Латвии может быть ограничена, передает ghall.com.ua.

«Такие действия на территории Латвии недопустимы — и это четкий сигнал для „России-РТР“, а также других программ, которые, возможно захотят нарушить закон», — прокомментировал председатель Нацсовета Иварс Аболиньш.

Со стороны Латвии это не первое ограничение в отношении российского телевидения. Недавно Национальный совет по электронным СМИ объявил о запрете на распространение в Латвии семи телеканалов RT. В число запрещенных вошли телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Напомним, ранее власти Латвии выдворили из страны российскую корреспондентку ВГТРК Ольгу Курлаеву. Ей вменяли угрозу национальной безопасности. Позже на латвийском телевидении (LTV) уволили сотрудника, который организовал телемост между студией LTV и пропагандистским телеканалом Russia Today.

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