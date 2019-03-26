В Латвии сотрудник ТВ лишился работы из-за российских пропагандистов

Мир

На Латвийском телевидении (LTV) уволили сотрудника, который организовал телемост между студией LTV и телеканалом Russia Today. Об этом сообщил член правления LTV Ивар Приеде.

Как пишут латвийские СМИ, для проведения телемоста были задействованы восемь работников LTV, но договаривался о телемосте один сотрудник — тот, который уволен. По словам руководства телеканала, он сделал это единолично, не информируя других. Этот конкретный человек работал на телевидении более 30 лет. К его зарплате применялась бонусная система, то есть он получал доплату от проданной услуги.

О том, что в середине марта из студии LTV передавалось интервью российскому телеканалу Russia Today, ни руководство LTV, ни руководство новостной службы LTV об этом не были информированы.

В латвийском Нацсовете по электронным СМИ отметили, что LTV является частью безопасности Латвии, поэтому недопустимо, что не сработали системы контроля безопасности. Чиновники определились, что нужны новые системы, которые проводили бы проверку контента автоматически.

После инцидента, помимо увольнения работника, руководством канала принято решение о том, что любое использование помещений нужно согласовывать с вышестоящим начальством.

Как сообщали «ФАКТЫ», политика кремлевского пропагандистского телеканала Russia Today предполагает чрезвычайный режим секретности: сотрудникам запрещено обсуждать работу с посторонними, критически отзываться о телеканале в СМИ и в соцсетях. Правила раcпространяются в том числе и на уволенных сотрудников. В течение двадцати лет после увольнения экс-работник Russia Today все равно обязан блюсти секретность, а нарушителям грозит штраф в пять миллионов рублей (78 тыс. долларов).

Напомним, один из создателей телеканала Russia Today Михаил Лесин умер в США в 2015 году при загадочных обстоятельствах. Согласно недавно открывшимся сведениям, Лесину могли сломать шею.

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