Пока украинские правоохранители вели переговоры с луцким террористом и пытались выйти на связь с его родственниками и знакомыми, их деятельности активно пытались помешать путинские пропагандисты Скабеева, Соловьев и иже с ними.

К такому выводу пришел журналист Алексей Братущак.

По его информации, «Максим Плохой» имел несколько аккаунтов в различных соцсетях, которые были созданы накануне теракта 20 июля.

Аккаунтами террориста, отмечает Братущак, практически никто не интересовался, поэтому правоохранители могли по ним легко вычислить круг знакомых Кривоша и связаться с ними.

Такой вывод журналист делает на основании изучения данных в мессенджере Telegram — первые посты в первые часы собирали по несколько десятков просмотров.

«Прошло два часа, как „Плохой“ держал в автобусе заложников, а в его телеграмм никто не заходил. Ну, почти никто. Те же несколько десятков человек. И вот в 11:39 он пишет в Telegram, что захватил автобус. За 20 минут репост делает Скабеева (та самая российская пропагандистка). Она стала первой, кто упомянул этот Telegram-канал. И здесь статистика взорвалась. Telegram „Плохого“ сразу начали посещать тысячи», — отметил Братущак.

Естественно, в такой сутолоке уже трудно отследить, кто активно читает террориста и пишет ему послания.

После этого события разворачивались не менее интересно: Twitter и Youtube оперативно удалил учетные записи террориста, но российские ВКонтакте и Telegram продолжали активно их транслировать.

«Если внимательно присмотреться к скринам, то можно увидеть и других российских пропагандистов, которые помогали раскручивать Telegram „луцкого террориста“. Что-то мне подсказывает, что если бы подобное произошло в России, они бы аккаунты террористов не раскручивали ..», — отмечает Алексей Братущак.

Другими словами, и здесь не обошлось без «братской помощи» из-за поребрика.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сам Кривош активно пользовался российскими соцсетями, через которые пытался продвигать свои странные идеи об «анархии и борьбе с системой».

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