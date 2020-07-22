- 07:56 В Чикаго в результате стрельбы на похоронах ранены 14 человек, а в Нигерии 19 гостей застрелены на свадьбе
- 07:55 Вышел из автобуса и ждал полицейских: появилось полное видео задержания луцкого террориста
- 07:22 Солнечно и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 07:19 Принцу Джорджу исполнилось семь лет – Кейт Миддлтон обнародовала новые фото сына
- 06:56 Врачи боролись за жизнь 7 часов: названо имя украинского военного, погибшего 21 июля при обстреле боевиков
- 06:30 "Помогла" полиции: в сети показали, как пропагандистка Скабеева раскрутила аккаунт луцкого террориста
- 05:55 Санкции против "потоков" и помощь Украине: в Конгрессе США одобрен проект оборонного бюджета
- 04:58 Не допустить включения России в G7: в Сенат США внесли проект важной резолюции
- 04:20 Освобождение заложников в Луцке: заместитель Авакова опубликовал фото из салона злополучного автобуса
- 03:56 В Донецкой области на улице расстреляли двух мужчин, один из них умер
- 03:19 Вечерний пожар в Киеве: загорелась крыша в недостроенном доме
- 02:41 Ученые создали первую полноценную нейросеть на основе фотонных чипов: почему это важно для человечества
"Помогла" полиции: в сети показали, как пропагандистка Скабеева раскрутила аккаунт луцкого террориста
Пока украинские правоохранители вели переговоры с луцким террористом и пытались выйти на связь с его родственниками и знакомыми, их деятельности активно пытались помешать путинские пропагандисты Скабеева, Соловьев и иже с ними.
К такому выводу пришел журналист Алексей Братущак.
По его информации, «Максим Плохой» имел несколько аккаунтов в различных соцсетях, которые были созданы накануне теракта 20 июля.
Аккаунтами террориста, отмечает Братущак, практически никто не интересовался, поэтому правоохранители могли по ним легко вычислить круг знакомых Кривоша и связаться с ними.
Такой вывод журналист делает на основании изучения данных в мессенджере Telegram — первые посты в первые часы собирали по несколько десятков просмотров.
«Прошло два часа, как „Плохой“ держал в автобусе заложников, а в его телеграмм никто не заходил. Ну, почти никто. Те же несколько десятков человек. И вот в 11:39 он пишет в Telegram, что захватил автобус. За 20 минут репост делает Скабеева (та самая российская пропагандистка). Она стала первой, кто упомянул этот Telegram-канал. И здесь статистика взорвалась. Telegram „Плохого“ сразу начали посещать тысячи», — отметил Братущак.
Естественно, в такой сутолоке уже трудно отследить, кто активно читает террориста и пишет ему послания.
После этого события разворачивались не менее интересно: Twitter и Youtube оперативно удалил учетные записи террориста, но российские ВКонтакте и Telegram продолжали активно их транслировать.
«Если внимательно присмотреться к скринам, то можно увидеть и других российских пропагандистов, которые помогали раскручивать Telegram „луцкого террориста“. Что-то мне подсказывает, что если бы подобное произошло в России, они бы аккаунты террористов не раскручивали ..», — отмечает Алексей Братущак.
Другими словами, и здесь не обошлось без «братской помощи» из-за поребрика.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сам Кривош активно пользовался российскими соцсетями, через которые пытался продвигать свои странные идеи об «анархии и борьбе с системой».748
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Помогла" полиции: в сети показали, как пропагандистка Скабеева раскрутила аккаунт луцкого террориста
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.