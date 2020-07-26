В общежитии КПИ новая вспышка COVID-19: инфицированы более 50 курсантов

В Киеве в Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» Сергей Чумак.

Так, в одном из общежитий лабораторно подтверждены 52 случая заболевания острой коронавирусной болезнью среди курсантов.

«Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня — 48 положительных результатов исследования методом ПЦР», — рассказал он.

Он отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

«В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших», — подчеркнул Чумак.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в одном из общежитий КПИ уже была вспышка коронавируса.

Всего в Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 95 жителей. На утро 26 июля в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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