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Коронавирус обнаружили в одном из общежитий КПИ: в вузе рассказали подробности
В Киеве в общежитии КПИ на улице Борщаговской обнаружили два случая инфицирования коронавирусом. Ранее вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.
О двух заболевших в общежитии № 18 КПИ им. Сикорского стало известно 4 мая.
В вузе сообщили, что заболела сотрудница Научно-технической библиотеки, которая сейчас находится в больнице. С работниками университета женщина не контактировала.
Также заболела выпускница КПИ, которая жила в общежитии. С ней в контакте находились 6 человек, которых уже протестировали (2 теста — отрицательные, по остальным ожидаются результаты).
Студенты, с которыми контактировала девушка, сейчас находятся на самоизоляции в общежитии.
По данным Телеграм-канала вуза, в общежитии № 18 принимают дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, но общежитие не закрывают.
4 мая представители штаба гражданской защиты и КП «Профдезинфекция» провели дезинфекцию в общежитии. На входе в здание проводится температурный скрининг.
«Для контроля самочувствия всех жителей общежития есть отдельная Google-форма, которую они ежедневно заполняют. А контактные студенты дважды в день отправляют данные о температуре и самочувствии заведующему общежитием», — прокомментировал директор студгородка КПИ Александр Ищенко.
Напомним, в Вишневом Киевской области коронавирусную инфекцию подтвердили у порядка 80 жителей общежития, в том числе, и у несовершеннолетних. На карантин закрыли общежитие в городе Украинка под Киевом, где подтвердились 10 случаев заболевания COVID-19.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..