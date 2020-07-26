Обстановка накалена до предела: Турция и Греция оказались на пороге военного конфликта

Отношения между Грецией и Турцией в конце июля накалились до предела. В Европе заговорили о вполне реальной угрозе военного конфликта между двумя странами, которые являются союзниками по НАТО. Такого не было уже очень давно.

Анкара и Афины обмениваются жесткими заявлениями, не стесняясь в выражениях. Одним из поводов для такой острой конфронтации стало решение турецких властей вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус действующей мечети. С 1935 года это византийский храм был действующим музеем, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении его в мечеть.

И 24 июля в Айя-Софии состоялся первый за 86 лет намаз. Из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19, в мечети собралось относительно немного людей, но на площадь Султанхамет перед храмом пришли тысячи мусульман. Эрдоган лично присутствовал в храме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично принял участие в молитве 24 июля

В это же время в Греции во всех православных церквях звенели колокола. Флаги были приспущены. «Траурным звоном мы выражаем наш протест, потому что считаем, что в настоящий момент президент соседней страны использует в качестве инструмента символ не только нашей веры и нации, но и глобальный символ всего христианского мира, и все мы подвергаемся этому унижению», — заявил глава Родосской митрополии Кирилл. Во время одной из акций протеста в Салониках демонстранты публично сожгли турецкий государственный флаг.

МИД Турции заявил: «Мы решительно осуждаем тот факт, что правительство Греции и члены парламента страны спровоцировали общество своими враждебными заявлениями и позволили открыто сжечь наш гордый флаг в Салониках».

В субботу, 25 июля, Министерство иностранных дел Турции выступило с еще более резким заявлением в связи с акциями протеста в Греции. «Разбалованные дети Европы не смогли вынести вида верующих, вновь распростершихся в молитве в Айя-Софии, и опять стали бредить византийской мечтой. Отныне Греция должна забыть о ней. Она не может избавиться от византийской мечты уже 567 лет. Настало время покончить с исходящим от этой идеи недовольством», — заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Речь идет о падении Константинополя в 1453 году, когда столица Византийской империи была захвачена турками-османами. Греция считает себя культурной и исторической наследницей Византии.

Афины не остались в долгу. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Турцию «источником проблем». Он заявил, что превращение собора Святой Софии в действующую мечеть является «оскорблением цивилизации XXI века».

«То, что сегодня происходит в Стамбуле не есть демонстрация силы. Это доказательство слабости. Особенно для нас, православных христиан, Айя-София остается в наших сердцах. Именно там бьется наше сердце», — подчеркнул Мицотакис.

Анкара утверждает, что культурное наследие Айя-Софии будет сохранено. Старинные фрески и мозаики, изображающие христианских святых, на стенах собора не пострадают. Во время пятничного намаза эти изображения были прикрыты белыми полотнищами.

Но не только ситуация вокруг Айя-Софии стала камнем преткновения между Афинами и Анкарой. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Турция приняла решение отправить свое исследовательское судно Oruc Reis к берегам греческого острова Кастелоризо для так называемых «сейсмических исследований» и разведки газовых месторождений. Работы были запланированы с 21 июля по 2 августа. Греция заявила, что не намерена терпеть действия Анкары, которые являются грубым вторжением в акваторию, относящуюся к исключительной экономической зоне Греции. Вооруженные силы обеих стран были приведены в состояние повышенной боеготовности.

Турецкое судно Oruc Reis

Эксперт берлинского фонда «Наука и политика» (SWP) Гюнтер Зойферт, являющийся ведущим немецким специалистом по Турции, в интервью DW заявил, что ситуация сложилась очень серьезная. Пока только благодаря личному вмешательству канцлера Германии Ангелы Меркель удалось избежать начала военных действий.

«Эрдоган продолжит свою политику точечных военных операций. Так же, как турецкий президент игнорирует исключительную экономическую зону Кипра, проводя там бурение для добычи газа, он будет игнорировать и интересы Греции. А вот дойдет ли в итоге до военных столкновений зависит от того, как себя будет вести Греция — предложит ли она Турции переговоры или нет. Кроме того, это зависит от позиции ЕС, а главное — США. Ведь и Греция, и Турция обе являются странами-участницами НАТО, и ведущим членам альянса нужно будет вмешаться в ситуацию и предложить свои услуги посредников», — считает Зойферт.

Пока Евросоюз лишь пригрозил Турции санкциями. США направили к берегам Греции военные корабли для проведения совместных учений. Но это не означает, что Вашингтон в этом противостоянии поддерживает исключительно Афины.

«С одной стороны, у США с Турцией немало разногласий. Достаточно вспомнить покупку Анкарой российских ракетно-зенитных комплексов С-400. С другой стороны, США при поддержке Турции пытаются не допустить роста влияния России в Восточном Средиземноморье и в Ливии. В Вашингтоне пока еще не решили, что является более приоритетным — противостоять России или дисциплинировать Турцию. Этим отсутствием единой линии и пользуется Эрдоган — равно как и нерешительностью Евросоюза», — сказал немецкий эксперт.

Он уверен, что Эрдоган становится все агрессивнее в отношении ЕС, поскольку крайне недоволен тем, что Брюссель в свое время отказал Турции во вождении в состав Евросоюза. Затем был иммиграционный кризис, который вынудил ЕС заключить соглашение с Анкарой по беженцам. Теперь Эрдоган использует этих самых беженцев как способ давления на Брюссель. Имея на руках это соглашения и периодически угрожая выйти из него в одностороннем порядке, президент Турции позволяет себе вторгаться висключительные экономические зоны стран-членов ЕС, как это произошло сейчас с Грецией. «Европе необходима единая стратегия. Она очень важна именно сейчас», — подчеркивает Зойферт.

Тот факт, что судно Oruc Reis должно было покинуть Анталью в тот же день, когда в Айя-Софии состоялся первый за 86 лет намаз, не является случайным совпадением, уверен немецкий эксперт.

«Цель президента Эрдогана состоит в возрождении „Великой Турции“. Речь не о той Турции, которую Ататюрк повернул лицом к Западу, а Турции по образцу и подобию Османской империи. Нам говорят: мы новая региональная держава и мы занимаем то место, которое освободилось из-за ухода США и слабости Евросоюза, и мы поддерживаем мусульман-суннитов на Ближнем Востоке. Практическими следствиями этой политики является наращивание военного потенциала турецкой армии и милитаризация внешней политики в Восточном Средиземноморье. А символическим продолжением этой политики как раз и является превращение собора Святой Софии в мечеть», — считает Гюнтер Зойферт.

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Фото Getty Images

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