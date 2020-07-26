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Переболевший коронавирусом звездный футболист оформил хет-трик за восемь минут (видео)
Полузащитник китайского «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини, ранее выступавший в Англии за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», триумфально вернулся на поле после того, как переболел коронавирусом и вынужден был провести в больнице несколько недель.
Выйдя на поле в стартовом составе в поединке стартовавшего чемпионата Китая против «Далянь Про», который тренирует обладатель Кубка УЕФА-2004 и победитель Лиги чемпионов-2005 испанский специалист Рафаэль Бенитес, бельгиец оформил хет-трик за семь минут, с 79-й по 86-ю, тем самым принеся победу своей команде — 3:2. Примечательно, что все три мяча влетели в ворота после ударов головой (рост Маруана — 194 см).
Добавим, что Феллаини, трансферная стоимость которого оценивается в 5,5 млн евро, выступает за «Шаньдун Лунэн» с января 2019 года. Его годовая зарплата в клубе, по итогам прошлого чемпионата занявшем пятое место, составляет почти 11 млн евро.
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