27.65 / 27.86 31.87 / 32.25
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Переболевший коронавирусом звездный футболист оформил хет-трик за восемь минут (видео)

17:41 26 июля 2020
Маруан Феллаини

Полузащитник китайского «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини, ранее выступавший в Англии за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», триумфально вернулся на поле после того, как переболел коронавирусом и вынужден был провести в больнице несколько недель.

Выйдя на поле в стартовом составе в поединке стартовавшего чемпионата Китая против «Далянь Про», который тренирует обладатель Кубка УЕФА-2004 и победитель Лиги чемпионов-2005 испанский специалист Рафаэль Бенитес, бельгиец оформил хет-трик за семь минут, с 79-й по 86-ю, тем самым принеся победу своей команде — 3:2. Примечательно, что все три мяча влетели в ворота после ударов головой (рост Маруана — 194 см).

Добавим, что Феллаини, трансферная стоимость которого оценивается в 5,5 млн евро, выступает за «Шаньдун Лунэн» с января 2019 года. Его годовая зарплата в клубе, по итогам прошлого чемпионата занявшем пятое место, составляет почти 11 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у защитника «Вольфсбурга» Кевина Мбабу диагностировали коронавирус и против «Шахтера» он не сыграет.

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пробки

Туристы возвращаются домой: в сеть попало видео огромной пробки на трассе Одесса-Киев

Пробежка Зеленского

Очередное шоу? В сети обсуждают видео утренней пробежки Зеленского в Черновцах

Верующие перед Айя-Софией в Стамбуле

Обстановка накалена до предела: Турция и Греция оказались на пороге военного конфликта

Котенок

Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко поиздевался над котенком

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер