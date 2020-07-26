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У соперника «Шахтера» по Лиге Европы диагностировали коронавирус (фото)
Немецкий «Вольфсбург», соперник донецкого «Шахтера» по 1/8 финала Лиги Европы, следом за потерей полузащитника Янника Герхардта, сломавшего лицевую кость на первой общекомандной тренировке после карантина, лишился еще одного основного футболиста перед ответным поединком против «горняков».
Как сообщает официальный сайт «волков», у швейцарца Кевина Мбабу, выступающего на позиции правого защитника, диагностировали коронавирус. Теперь он вынужден будет уйти на двухнедельную самоизоляцию, соответственно, пропустит поединок с «Шахтером», который состоится 5 августа на НСК «Олимпийский». Отметим, что Кевин пропустил и первый матч против «горняков» 12 марта в Вольфсбурге (1:2) из-за травмы бедра.
Добавим, что в начале сезона швейцарцу, трансферная стоимость которого оценивается в 8,5 млн евро, отводилась роль запасного, но после возобновления сезона в бундеслиге Мбабу провел все матчи без замен. В общей сложности на счету футболиста в нынешнем сезоне во всех турнирах 27 матчей, в которых он забил три мяча.
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