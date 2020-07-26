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Спорт

«Добрые» одноклубники поиздевались над новичком, сделав ему прическу «а-ля Роналдо» (фото)

20:47 26 июля 2020
Виктор Гузман

В мексиканском клубе «Тихуана» есть «добрая» традиция. Всех воспитанников клуба, которые дебютируют в первой команде, старожилы стригут так, как считают нужным.

И вот пришла очередь 18-летнего центрального защитника Виктора Гузмана. Юноша вышел на поле с первых минут матча против «Атласа» и помог своей команде стартовать в новом сезоне чемпионата Мексики с победы (3:1). Вполне возможно, нападающих гостей устрашал внешний вид Виктора, которого одноклубники решили сделать похожим на бразильца Роналдо образца ЧМ-2002. Вот только парикмахеры из них, надо сказать, не особо умелые…

Отметим, что «Тихуана» особых звезд с неба не хватает. В коллекции клуба, основанного в 2007 году, звание чемпионов страны-2012, а в прошедшем сезоне «ацтекские псы» заняли всего 11-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец довел своего сына до слез, сделав тому прическу «а-ля Роналдо».

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