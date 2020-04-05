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Спорт

«Есть только один Роналдо»: отец подстриг сына и довел того до слез (видео)

14:35 5 апреля 2020 610
Криштиану Роналду и Роналдо
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В сети набирает популярность забавное видео, на котором юный футбольный болельщик просит своего отца сделать ему такую же прическу, как у Криштиану Роналду, при этом даже показывает на фото, что именно он хочет иметь на своей голове.

Но отец решил поступить по-своему и вместо модельной укладки португальца сделал сыну прическу, какая была у бразильца Роналдо на ЧМ-2002. «Есть только один Роналдо (фамилия Криштиану и имя двукратного чемпиона мира на английском языке пишутся и произносятся одинаково — Ronaldo. — Авт.)», — произносит отец за кадром, в то время как мальчик начинает плакать, увидев в зеркале результат «трудов» своего родителя.

К слову, сам Роналду, находясь на карантине на родной Мадейре вместе с семьей, возможности сходить в барбершоп не имеет, поэтому его стрижет на дому невеста Джорджина Родригес. И управляется с машинкой для стрижки, надо сказать, вполне умело…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик на карантине отрастил себе шевелюру и бороду, сравнив себя с Будулаем.

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