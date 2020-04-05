- 16:05 В Одессе разгорается скандал вокруг жесткого задержания полицейскими "нарушителя карантина"
- 16:01 Выздоровевшие от COVID-19 продолжают распространять вирус: ученые шокировали новым открытием
- 15:59 Весь транспорт будет работать: власти Запорожья отказались выполнить требование Кабмина
- 15:40 "Жутковато как-то": опустевший Днепр показали с высоты птичьего полета
- 15:22 Пограничники перехватили сбежавших из обсервации украинцев, которые пытались выехать за рубеж
- 15:20 Известного футболиста приговорили к домашнему аресту за нарушение карантина
- 14:35 «Есть только один Роналдо»: отец подстриг сына и довел того до слез
- 14:28 Киево-Печерская лавра закрылась на карантин
- 14:26 Военные попали в автокатастрофу на Луганщине, есть жертвы
- 14:05 Стало известно, кто больше всего пострадает от "коронавирусного" кризиса в Украине
- 13:40 Старый волк знает толк: молодые жены бывших звезд футбола
- 13:35 ВСУ накрыли огнем позицию боевиков «ЛНР»: погиб террорист, снимавшийся в кино
«Есть только один Роналдо»: отец подстриг сына и довел того до слез (видео)
В сети набирает популярность забавное видео, на котором юный футбольный болельщик просит своего отца сделать ему такую же прическу, как у Криштиану Роналду, при этом даже показывает на фото, что именно он хочет иметь на своей голове.
Но отец решил поступить по-своему и вместо модельной укладки португальца сделал сыну прическу, какая была у бразильца Роналдо на ЧМ-2002. «Есть только один Роналдо (фамилия Криштиану и имя двукратного чемпиона мира на английском языке пишутся и произносятся одинаково — Ronaldo. — Авт.)», — произносит отец за кадром, в то время как мальчик начинает плакать, увидев в зеркале результат «трудов» своего родителя.
Kid asked for the Ronaldo hair cutpic.twitter.com/c6cTy1WOcU— Football Hub (@FootbalIhub) April 4, 2020
К слову, сам Роналду, находясь на карантине на родной Мадейре вместе с семьей, возможности сходить в барбершоп не имеет, поэтому его стрижет на дому невеста Джорджина Родригес. И управляется с машинкой для стрижки, надо сказать, вполне умело…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик на карантине отрастил себе шевелюру и бороду, сравнив себя с Будулаем.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...