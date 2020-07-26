Скончалась звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвилленд (фото)

В субботу, 25 июля, у себя дома в Париже умерла знаменитая голливудская актриса Оливия де Хэвилленд. Обладательнице двух премий «Оскар» 1 июля исполнилось 104 года. Она была последней из доживших до нынешних времен звезд легендарного фильма «Унесенные ветром». Оливия сыграла в нем роль Мелани Гамильтон-Уилкс.

Будущая звезда Голливуда родилась в Токио. Ее отец был известным адвокатом, имевшим практику в Японии, а мать — театральной актрисой, известной публике под псевдонимом Лилиан Фонтейн. В 1917 году в семье появилась еще одна дочь, которая в последствии тоже стала успешной киноактрисой — Джоан Фонтейн. Соперничество между двумя родными сестрами зашло настолько далеко, что они перестали общаться друг с другом.

Но до начала карьеры в кино Оливия и Джоан были очень дружны. Возможно, это объяснялось тем, что в 1919 году их родители развелись, и они вместе с матерью переехали из Японии в США. Лилиан, Оливия и Джоан обосновались в Саратоге, штат Калифорния.

Оливия де Хэвилленд и Джоан Фонтейн

Оливия сначала решила играть на сцене по примеру матери. Однако очень быстро ее пригласили сниматься в кино. В 30-х годах она снималась преимущественно в приключенческих лентах вместе с Эрролом Флинном, который был тогда звездой номер один в Голливуде. Наибольшим успехом в этот период пользовались их фильмы «Одиссея капитана Блада» и «Приключения Робин Гуда».

В 1939 году в Америке вышла эпическая картина «Унесенные ветром». Оливия была впервые номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Но тогда награда Американской киноакадемии ей не покорилась. В 40-е годы де Хэвилленд еще трижды выдвигалась на соискание главной кинопремии в мире. И таки получила два «Оскара» — в 1947 году за роль в картине «Каждому свое» и в 1950 году за роль в «Наследнице».

Она продолжала с успехом сниматься еще почти 40 лет. Наиболее известными фильмами с ее участием были «Тише, тише, милая Шарлотта», «Аэропорт 77», «Эта леди». В 1987 году Оливия номинировалась на телевизионную премию «Эмми» за роль в картине «Анастасия: Загадка Анны». Актриса сыграла в нем вдовствующую императрицу Марию Федоровну.

Джордж Буш лично вручил актрисе Национальную медаль США

В 2008 году 43-й президент США Джордж Буш-младший вручил де Хэвилленд Национальную медаль США в области искусств. В 2010 году Оливия была награждена Орденом Почетного легиона во Франции. Церемонию провел лично президент Николя Саркози. В 2017 году королева Елизавета II присвоила актрисе титул дамы-командора Ордена Британской империи. Де Хэвилленд стала самой пожилой дамой в истории, получившей эту награду.

У актрисы было множество романов. В числе наиболее знаменитых ее любовников были миллионер и продюсер Говард Хьюз, режиссер Джон Хьюстон, актер Джеймс Стюарт. В 1946 году Оливия вышла замуж за писателя Маркуса Гудриха. У них родился сын Бенджамин, который стал математиком. Бенджамин скончался в 1991 году после тяжелой болезни. А с Гудрихом актриса развелась в 1953 году.

Спустя два года де Хэвилленд вышла замуж за французского журналиста Пьера Галанте. В 1956 году у них родилась дочь Жизель. В 1979 году супруги развелись, но сохранили дружеские отношения. Именно Оливия стала в 1998 году сиделкой умирающего от рака Пьера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярной актрисы Келли Престон. Жена Джона Траволты скончалась от рака 12 июля в возрасте 57 лет.

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