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Происшествия

В Крыму назвали причину смерти трехлетнего сына политузника Сулемайнова

22:24 26 июля 2020
Муса Сулейманов

В оккупированном Крыму озвучили результаты экспертизы тела трехлетнего Мусы Сулейманова. Он пропал из села Строгановка под Симферополем, когда играл в песочнице возле дома и был на несколько минут оставлен взрослыми без присмотра.

О результатах проинформировало в Facebook представительство МВД оккупантов.

«В ходе мероприятий специалистами производилась откачка выгребных ям. В одной из них, расположенной рядом с домом, где проживает семья, было обнаружено тело ребенка. Согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка — утопление. В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие гибели ребенка», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сливные ямы и чердаки проверялись по несколько раз, и яма, в которой нашли тело, была задвинута досками.

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