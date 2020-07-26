- 08:07 Остался без присмотра на несколько минут: выяснились подробности исчезновения ребенка крымскотатарского активиста
- 08:05 «Руки стали, как у строителя»: киевлянка наладила бизнес по созданию изящных головных уборов
- 07:40 «Выйдет сам»: у Авакова рассказали о судьбе «полтавского террориста»
- 07:27 В Нежине в результате взрыва погиб работник райсовета
- 07:05 Дожди, грозы и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 25.07 22:46 Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
- 25.07 22:43 Среди заболевших много беременных и детей: в Минздраве нашли особенность распространения коронавируса в Украине
- 25.07 22:14 Латвия начала блокировку телеканала "Россия-1" из-за нападок на Украину
- 25.07 21:23 Стали известны сенсационные финалисты плей-офф Лиги Европы: видеообзоры матчей в Киеве и Александрии
- 25.07 21:15 Тысячи людей ищут пропавшего ребенка крымскотатарского активиста: рассматривается версия похищения
- 25.07 20:58 Умер один из основателей легендарной рок-группы Fleetwood Mac
- 25.07 20:50 Полное прекращение огня на Донбассе: в штабе ООС заявили,что к провокациям готовы
Остался без присмотра на несколько минут: выяснились подробности исчезновения ребенка крымскотатарского активиста
Трехлетний Муса Сулейманов, сын арестованного журналиста Руслана Сулейманова, исчез в неизвестном направлении из села Строгановка под Симферополем, когда во время игры в песочнице возле дома на несколько минут остался один.
«Без присмотра взрослых оставался где-то 10−15 минут, его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу. Со всех уголков Крыма съехались тысячи неравнодушных. Поиски продолжаются. Задержанный отец Мусы уже знает об исчезновении сына», — написала в Facebook первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.
По ее информации, неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения машин.
Отец ребенка, Руслан Сулейманов — 37-летний активист и гражданский журналист. 26 марта 2019 года российские силовики задержали его на админгранице с Крымом в пункте пропуска «Каланчак». Держали 7 часов и испортили украинский паспорт. Уже на следующий день арестовали. Его обвиняют в «терроризме». Сулейманову грозит до 20 лет тюрьмы. Журналиста месяц держали в психиатрической больнице. На прошлой неделе снова перевели в СИЗО Симферополя, сообщает Джапарова.
До ареста Руслан Сулейманов уже несколько раз подвергался притеснениям. В 2017 году за единичный митинг в поддержку арестованных крымских татар он получил штраф в 10 тысяч российских рублей. В этом же году его и еще одного активиста схватили возле дома за как несанкционированный митинг. 5 суток Сулейманов провел за решеткой.
Напомним, трехлетнего Мусу Сулейманова ищут с 24 июля. В поисках участвуют тысячи людей со всего Крыма.4
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм