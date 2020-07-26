Трехлетний Муса Сулейманов, сын арестованного журналиста Руслана Сулейманова, исчез в неизвестном направлении из села Строгановка под Симферополем, когда во время игры в песочнице возле дома на несколько минут остался один.

«Без присмотра взрослых оставался где-то 10−15 минут, его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу. Со всех уголков Крыма съехались тысячи неравнодушных. Поиски продолжаются. Задержанный отец Мусы уже знает об исчезновении сына», — написала в Facebook первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

По ее информации, неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения машин.

Отец ребенка, Руслан Сулейманов — 37-летний активист и гражданский журналист. 26 марта 2019 года российские силовики задержали его на админгранице с Крымом в пункте пропуска «Каланчак». Держали 7 часов и испортили украинский паспорт. Уже на следующий день арестовали. Его обвиняют в «терроризме». Сулейманову грозит до 20 лет тюрьмы. Журналиста месяц держали в психиатрической больнице. На прошлой неделе снова перевели в СИЗО Симферополя, сообщает Джапарова.

До ареста Руслан Сулейманов уже несколько раз подвергался притеснениям. В 2017 году за единичный митинг в поддержку арестованных крымских татар он получил штраф в 10 тысяч российских рублей. В этом же году его и еще одного активиста схватили возле дома за как несанкционированный митинг. 5 суток Сулейманов провел за решеткой.

Напомним, трехлетнего Мусу Сулейманова ищут с 24 июля​. В поисках участвуют тысячи людей со всего Крыма.

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