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Курортный Бердянск затопило после сильнейшего ливня (фото, видео)
На курортный Бердянск обрушился сильнейший ливень. По оценкам метеорологов, за ночь и утро 27 июля в городе выпала четырехмесячная норма осадков — 49,2 мм (норма — 13 мм). Синоптики не исключают, что ливни затянутся еще на сутки.
В воде оказались три крупные транспортные артерии в районе порта. Движение по Западному проспекту и проспекту Труда, а также по улице Итальянской затруднено. Об этом сообщает Бердянск 24.
Центр города пока остается без света — была затоплена электроподстанция. Бригады энергетиков обещают начать работы сразу после того, как спадет вода.
Напомним, 13 июля сильнейший ливень затопил улицы Запорожья, а до этого от погодных капризов пострадал Харьков: на рынке Барабашово были затоплены магазины, а проходы между торговыми рядами стали реками.
Фото brd24.com52
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