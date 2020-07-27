Футболист «Манчестер Юнайтед» «украл» у фаната 860 долларов (фото, видео)

Победа в гостевом поединке заключительного тура чемпионата Англии над «Лестром» (2:0) позволила «Манчестер Юнайтед» завершить сезон на третьем месте (триумфатором АПЛ, как известно, впервые за 30 лет стал «Ливерпуль») и завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Правда, один из фанатов команды Оле-Гуннара Сульшера испытывал после финального свистка двоякие чувства. С одной стороны, он, конечно же, радовался успеху любимой команды, но с другой…

Парень поставил в букмекерской конторе 10 фунтов стерлингов (почти 13 долларов) на то, что атакующий полузащитник «МЮ» Джесси Лингард в завершившемся сезоне не забьет ни одного мяча и не отдаст ни одной голевой передачи. И все к этому шло.

Но когда фанат уже довольно потирал руки, готовясь получить у букмекеров 670 фунтов стерлингов (860 долларов), 27-летний футболист сборной Англии лишил болельщика выигрыша (коэффициент был равен 67,0!). На 98-й (!) минуте последнего (!) поединка в АПЛ Лингард воспользовался дичайшей ошибкой голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля (по иронии судьбы, сына легенды «МЮ» Петера Шмейхеля) и таки записал в свой актив первое в сезоне результативное действие. Кошмар!





«Если вы думаете, что вам не везет, просто вспомните о парне, который поставил на то, что Лингард не забьет или ассистирует в этом сезоне АПЛ.

Лингард забил на 90+8-й минуте последнего матча сезона и тем самым испортил ставку. Это был первый гол Лингарда в этом сезоне АПЛ», — говорится в одном из сообщений в Twitter.

Кстати, отвратительная результативность Лингарда в этом сезоне уже не раз бесила поклонников «МЮ». Достаточно вспомнить, как в марте после победного поединка команды в 1/8 финала Кубка Англии против «Дерби Каунти» (3:0) фанаты обматерили футболиста, когда он садился в клубный автобус. Люди выкрикивали: «Иди на **й, Джесси», «Отвали», «Ты — дерьмо». Более того, один из болельщиков даже пожелал футболисту смерти, крикнув: «Ты — труп, Джесси».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что разъяренные фанаты венгерского «Дебрецена» напали на своих футболистов.

Фото Twitter «Манчестер Юнайтед», Amazon prime/twitter

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