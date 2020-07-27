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Микроавтобус отбросило на отбойник: под Борисполем произошла смертельная авария (фото)
Под Киевом, где ранее авто врезалось в фуру, произошло смертельное ДТП — столкнулись бус и легковушка.
Как сообщает «dtp.kiev.ua», от удара микроавтобус вылетел в отбойник — водитель погиб. ЧП произошло возле Борисполя.
По предварительным данным, водитель «бусика» мог уснуть за рулем. Все подробности смертельного ДТП выяснит следствие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Одесса — Киев в районе озера Круглик легковушка на полном ходу врезалась в джип, стоявший перед светофором. На видео, зафиксировавшем это ДТП, видно, что водитель практически не тормозил перед столкновением.
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