Микроавтобус отбросило на отбойник: под Борисполем произошла смертельная авария (фото)

Под Киевом, где ранее авто врезалось в фуру, произошло смертельное ДТП — столкнулись бус и легковушка.

Как сообщает «dtp.kiev.ua», от удара микроавтобус вылетел в отбойник — водитель погиб. ЧП произошло возле Борисполя.

По предварительным данным, водитель «бусика» мог уснуть за рулем. Все подробности смертельного ДТП выяснит следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Одесса — Киев в районе озера Круглик легковушка на полном ходу врезалась в джип, стоявший перед светофором. На видео, зафиксировавшем это ДТП, видно, что водитель практически не тормозил перед столкновением.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter