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Происшествия

Врезался прямо на светофоре: в сеть попал момент серьезного ДТП под Киевом (видео)

12:19 15 июня 2020
ДТП под Киевом в районе Круглика

На трассе Одесса — Киев в районе озера Круглик произошло серьезное ДТП — там легковушка на полном ходу врезалась в джип, стоявший перед светофором. Ранее на Ровенщине отвалившееся колесо грузовика убило девочку, стоявшую у придорожного магазина.

Момент дорожно-транспортного происшествия под Киевом в сеть выложил «Киев Оперативный». На видео можно увидеть, что виновник ДТП практически не тормозил перед столкновением… Водитель джипа чудом не врезался в автомобили, которые на разрешенный сигнал светофора совершали поворот со встречной полосы движения.

Также на страничке есть видео, на котором показано, как спасатели при помощи специальных инструментов пытаются открыть дверцу разбитого автомобиля. Информации о пострадавших пока что нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили момент ДТП на столичном Академгородке, где патрульная полицейская и водитель оказались зажаты между двумя автомобилями.

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