- 09:51 Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились, пройдя курс семейной терапии
- 09:42 Зеленский считает, что украинские предприятия «недополучили миллионы и закрылись» из-за валютного курса НБУ
- 09:38 Пропагандистов не любят нигде: Литва запретила трансляцию телеканала RT
- 09:30 Бой Ломаченко – Лопес вновь перенесен: названа новая дата
- 09:25 Машину разорвало на части после столкновения с фурой под Киевом: первые детали и видео ДТП
- 09:18 За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 810 человек: где больше всего заболевших
- 09:11 В мире уже более 12 миллионов зараженных COVID-19
- 09:09 Звезда сериала «Хор» пропала без вести, купаясь в озере с четырехлетним сыном
- 08:38 Пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией: что происходит в пострадавших от огня селах 9 июля
- 08:26 В Сербии продолжаются беспорядки и стычки с полицией: появились новые видео столкновений
- 08:12 Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: один боец ВСУ погиб, трое ранены
- 08:01 «У папы, как и у его брата, от коронавируса сгорели легкие. Оба были врачами»
Машину разорвало на части после столкновения с фурой под Киевом: первые детали и видео ДТП
В ночь на четверг, 9 июля, на Новообуховской трассе под Киевом произошло серьезное ДТП — обломки автомобиля разбросало по дороге. Ранее под Одессой погибла девочка, которую водитель сбил на пешеходном переходе.
Как сообщает «dtp.kiev.ua», легковушка врезался в фуру. «Скорая помощь на всех парах уехала с места аварии, надеемся, что пострадавшего довезут. Устанавливается, сколько легковых авто стали участниками ДТП — то ли два, то ли об фуру разорвало одно транспортное средство», — говорится в комментарии к видео.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
А по информации «Киева Оперативного» за рулем Volkswagen Golf, на бешеной скорости влетевшего в грузовик с прицепом, был высокопоставленных правоохранитель — «главный следователь главного управления Андрей Николаевич». «Сразу после столкновения из Volkswagen выбежал водитель и начал срывать номерные знаки со своего авто. Когда ему это не удалось — пытался бежать, но был задержан. Максимально неадекватен, бухой и буйный мужчина попался», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на введение в действия системы фиксации нарушения скоростного режима на дорогах, количество ДТП с летальными исходами в июне увеличилось на треть.416
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..