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Происшествия

Машину разорвало на части после столкновения с фурой под Киевом: первые детали и видео ДТП

9:25 9 июля 2020
ДТП

В ночь на четверг, 9 июля, на Новообуховской трассе под Киевом произошло серьезное ДТП — обломки автомобиля разбросало по дороге. Ранее под Одессой погибла девочка, которую водитель сбил на пешеходном переходе.

Как сообщает «dtp.kiev.ua», легковушка врезался в фуру. «Скорая помощь на всех парах уехала с места аварии, надеемся, что пострадавшего довезут. Устанавливается, сколько легковых авто стали участниками ДТП — то ли два, то ли об фуру разорвало одно транспортное средство», — говорится в комментарии к видео.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

А по информации «Киева Оперативного» за рулем Volkswagen Golf, на бешеной скорости влетевшего в грузовик с прицепом, был высокопоставленных правоохранитель — «главный следователь главного управления Андрей Николаевич». «Сразу после столкновения из Volkswagen выбежал водитель и начал срывать номерные знаки со своего авто. Когда ему это не удалось — пытался бежать, но был задержан. Максимально неадекватен, бухой и буйный мужчина попался», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на введение в действия системы фиксации нарушения скоростного режима на дорогах, количество ДТП с летальными исходами в июне увеличилось на треть.

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