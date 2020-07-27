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Листок бумаги с рисунком олимпийских колец ушел с молотка за 185 тысяч евро (фото)
Оригинал рисунка олимпийских колец, выполненных основателем олимпийского движения, французским бароном Пьером де Кубертеном, продали бразильскому коллекционеру на аукционе в Каннах (Франция) за 185 тысяч евро (с учетом дополнительных расходов счастливчик заплатил 234 950 евро), сообщает Inside the Games. Кстати, изначально стоимость лота оценивалась в 100 тыс. в европейской валюте.
Рисунок олимпийских колец на аукционе в Каннах приобрел коллекционер из Бразилии
Отметим, что де Кубертен представил олимпийские кольца, которые символизируют пять частей света, в 1913 году. Работа выполнена гуашью и графитом на белом листе размером 21×27,5 сантиметра. Новый олимпийский символ и флаг были официально утверждены на конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) в Сорбоннском университете 15 июня 1914 года. Но из-за Первой мировой войны кольца и флаг впервые появлялись на церемонии открытия Олимпийских игр лишь в 1920 году в Антверпене.
Впервые олимпийский символ был представлен на Играх 1920 года в Антверпене
Напомним, что Пьер де Кубертен — инициатор возрождения Олимпийских игр, он сочинил клятву и придумал эмблему Игр, а еще лозунг «Быстрее, выше, сильнее». В конце 2019 года его олимпийский манифест из пяти тысяч слов был продан в Нью-Йорке за невероятную сумму — 8,8 млн долларов — президенту Международной федерации фехтования, российскому миллиардеру Алишеру Усманову, который позже подарил раритет Олимпийскому музею в Лозанне.
Добавим, что Пьер де Кубертен умер 2 сентября 1937 года в Женеве (Швейцария) в возрасте 73 лет во время прогулки в парке Ля Гранж. Его тело с почетом похоронили в Лозанне, где находится штаб-квартира МОК. При этом сердце «отца Олимпийских игр» захоронено отдельно — в Греции, возле руин древней Олимпии.
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Фото Inside the Games148
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