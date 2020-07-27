Онлайн-кредит – полноценная финансовая помощь!

В связи с неблагоприятным экономическим положением в стране, урезанием заработной платы и нарастающим сокращением рабочих мест многие украинцы начинают все больше нуждаться в сторонней финансовой поддержке. Чаще всего это кредит — порой это единственный способ остаться на плаву.

Подобную помощь могут предоставлять как обычные банки, так и микрофинансовые организации (МФО), работающие в онлайн-режиме. Вместе с тем банки не всегда одобряют кредит, если человек работает неофициально или имеет нестабильный доход. В таком случае на помощь всегда придут МФО, в которых можно оформить заем, не выходя из дому — нужен только мобильный и выход в интернет.

Каким может быть онлайн-займ

Микрофинансовые организации предоставляют два основных вида онлайн-займов: экспресс-кредиты и долгосрочные займы.

• Экспресс-кредиты — оформляются на короткий промежуток времени, а сумма кредитования не превышает 10 000 грн.

• Долгосрочные кредиты — оформляются на длительное время (от трех месяцев и выше), сумма кредитования по ним значительно выше.

Самый главный плюс заключается в том, что кредит-онлайн можно оформить в любое время и в любом удобном для потребителя месте. Такие организации работают в автоматическом режиме и чуть ли не круглосуточно, без перерывов и выходных. Заявки обрабатываются быстро, без долгого ожидания и очередей.

«Например, для онлайн-займа в https://www.money24.ua не нужен ни длительный стаж на одном месте, ни характеристика с места работы, ни справки с места жительства, ни поручители, ни тем более залоговое имущество и пакет других документов, на сбор которых обычно уходит масса времени. Оформление доступно для любого человека: как студентам и работающим, так пенсионерам и безработным. Главное — иметь на руках документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительские права), справку о присвоении ИНН (идентификационный код налогоплательщика), банковскую карту, оформленную на ваше имя, мобильный телефон и гаджет с выходом в интернет. Единственное требуемое условие для получения онлайн-займа — это совершеннолетие заемщика, так как кредиты несовершеннолетним не выдаются ни в одной МФО или банке», — рассказали в офисе компании.

В целом процедура получение онлайн-кредита состоит из нескольких этапов. Сначала нужно пройти регистрацию на сайте, заполнив все необходимые поля, ознакомиться с условиями кредитного договора и правилами о предоставлении займа, дать разрешение на использование своих личных данных. Заполнять анкету нужно максимально внимательно, так как при наличии ошибок в одобрении кредита могут отказать. Ответ по заявке получают на протяжении 5−10 минут, что существенно разнится, если оформлять все через банк — в этом случае ждать придется неделями!

Оформлять онлайн-кредиты стоит только у проверенных МФО, работающих на рынке Украины длительный период и имеющих много положительных отзывов. Благодаря этому вам не придется беспокоиться о конфиденциальности своих личных данных и нарушениях условий кредитного договора со стороны МФО.

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