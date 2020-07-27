Олимпийский чемпион-2014, позже лишенный «золота» Игр из-за допингового скандала у его партнера по сборной России, чемпион мира-2017 в эстафете, экс-биатлонист Антон Шипулин сообщил, что почти вся его семья, включая его самого, заболела коронавирусом. У знаменитого спортсмена есть подозрения, что он заразился от своей полуторагодовалой дочки Миры. Жену спортсмена Луизу забрала «скорая»

«Многие из вас знают, что моя семья сейчас в Сочи, — написал Антон Шипулин в Instagram. — О том, что жена и дети приболели, тоже знаете. Отношения у нас с вами доверительные, поэтому решил рассказать все сам.

В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом — теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех, кроме Димы (четырехлетний сын Шипулина. — Авт.), врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции".

Также экс-биатлонист отметил, что российские курорты переполнены, социальная дистанция не соблюдается.

«Что хочу сказать вам. Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках.

Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам: в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому, если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя!" - добавил спортсмен.

Антон Шипулин с женой и детьми

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 48-летний врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от осложнений COVID-19.

Фото Instagram

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