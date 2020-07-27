Весь июль прошел в США под знаком Канье Уэста и Ким Кардашьян, утверждают западные СМИ. Началось все с того, что 4 июля популярный рэпер поздравил соотечественников с Днем независимости и неожиданно объявил о своем решении баллотироваться в президенты. Ким радостно поддержала мужа. Серьезно отнесся к этому заявлению миллиардер Илон Маск, который тут же выразил «полную поддержку» Уэсту в соцсетях. Правда, позже всемирно известный бизнесмен «мягко съехал» с этой темы. Чутье не подвело Маска — сделал он это очень вовремя.

Сначала Канье действовал очень продуманно. Известно, что он нанял целую команду профессиональных юристов — 180 человек — во главе с опытным политологом и стратегом по выборам Стивом Крамером. Им было, над чем работать. Попытка войти в президентскую гонку на столь позднем этапе (напомним, день голосования в США назначен на 3 ноября) связана с большими сложностями. Уэсту нужно было успеть зарегистрироваться в качестве официального кандидата в президенты во всех 50 штатах.

Эксперты утверждали, что теоретически это возможно. У Канье было три варианта: идти на выборы в качестве независимого кандидата, создать новую партию и баллотироваться от нее, попробовать выдвинуть свою кандидатуру от уже действующей политической партии. Третий вариант представлялся наиболее иллюзорным, поскольку демократы и республиканцы уже определились со своими кандидатами. Это бывший вице-президент США Джо Байден и действующий глава государства Дональд Трамп.

Независимые кандидаты ни разу в истории США не смогли составить серьезную конкуренцию претендентам от двух главных партий страны. Поэтому Уэст, прислушавшись к советам опытных политтехнологов, выбрал вариант создания новой партии. «Я назвал ее Birthday Party. Потому что, если я одержу победу, это будет как день рождения для всех американцев», — заявил 43-летний рэпер.

Но возникли новые сложности. Выяснилось, что в ряде штатов регистрация кандидатов в президенты страны уже завершена. Стив Крамер сообщил Уэсту, что шансы еще есть, но нужно торопиться. Команда рэпера разделилась. Сам Канье отправился в Вайоминг, где лично подал документы на регистрацию. Крамер в это время находился во Флориде, решая там юридические проблемы, часть команды с той же целью отправилась в Южную Каролину.

Канье Уэст в Вайоминге

Однако 15 июля Стив заявил, что Канье распустил свой предвыборный штаб. Он уволил всех 180 помощников, включая самого Крамера. «Не могу сказать ничего плохого и ничего хорошего о Канье Уэсте. Знаю одно — он затеял все это не для пиара. Настроен был очень серьезно. В противном случае зачем бы стал нанимать 180 человек?! Однако любой, кто впервые ввязывается в эту гонку, даже не представляет, с какими проблемами ему предстоит столкнуться уже на начальном этапе. Решение идти до конца или отказаться принимает всегда сам кандидат», — подчеркнул Крамер.

Вместе с тем сам Уэст никаких официальных заявлений об отказе участвовать в выборах не делал. Он неожиданно прибыл в Южную Каролину, где провел первую встречу с избирателями. На нее пришли около 200 человек, но шуму Канье наделал на весь мир.

Рэпер вышел к людям в тяжелом бронежилете. У него на затылке были выбриты цифры 2020. Речь Уэста получилась сумбурной. Он постоянно цитировал Библию. В какой-то момент вдруг заговорил о проблеме абортов. Канье рассказал, что его отец хотел, чтобы мама сделала аборт. «Моя мать спасла мне жизнь. Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят», — сказал он.

Мать Канье Донда умерла в 2007 году. По словам друзей, музыкант до сих пор глубоко переживает ее уход. В июле он намеревался выпустить новый альбом Donda, носящий имя его матери, но в последний момент отложил выход. Объясняется это тем, что неожиданно выпустила новый альбом певица Тейлор Свифт. Ее диск Folklore тут же взлетел на вершины всевозможных хит-парадов. За 24 часа его скачали на сервисе Spotify более 80 миллионов пользователей, что является рекордом. Кроме того, Folklore за день разлетелся тиражом более 1,3 миллиона копий, что тоже сегодня представляется фантастическим результатом.

Между Уэстом и Свифт существует давняя вражда. Очевидно, Канье был взбешен тем, что Тейлор помешала выпустить столь значимый для него альбом в июле. Вступать в очередное противоборство с ней он не захотел. Эта ситуация лишь добавила неприятностей рэперу, который и без того окунулся в них с головой.

Вернемся к скандальному выступлению Уэста в Южной Каролине. Говоря об абортах, Канье вдруг рассказал, что Ким раздумывала над тем, чтобы прервать беременность, когда носила их старшую дочь Норт. Это было в 2013 году. «Я чуть не убил свою дочь!» — сказал Уэст и расплакался. Он заявил, что получил послание свыше, и это спасло их от преступления.

«Даже если моя жена разведется со мной после этих слов, я ее пойму. Она привела Норт в этот мир», — сказал Канье со слезами.

Напомним, Норт родилась 15 июня 2013 года. Канье и Ким официально поженились 24 мая 2014 года. В настоящее время у них четверо детей, двое из которых появились на свет благодаря суррогатной матери.

Свое выступление в Южной Каролине Уэст завершил обещанием выплачивать каждой американке, родившей ребенка, по миллиону долларов. При этом он признал, что пока денег на это у государства, конечно, нет. Но он готов разрабатывать эту идею в случае своей победы на выборах.

Заявления Канье произвели эффект разорвавшейся бомбы. Все настолько были увлечены обсуждением внезапно всплывшего секрета семьи Кардашьян, что напрочь забыли о том, что Уэст встречался с избирателями, даже не будучи официально зарегистрированным кандидатом в Южной Каролине!

Ким хранила молчание. Зато в соцсетях посыпались миллионы комментариев. СМИ публиковали десятки заявлений тех, кто якобы близко знаком с Кардашьянами и Уэстом. Эти люди в один голос утверждали, что Ким и Канье давно уже обсуждают развод. Именно поэтому рэпер упомянул вероятное расторжение брака в своем выступлении.

Сам музыкант тем временем самоизолировался на ранчо в Вайоминге и оттуда принялся бомбить Twitter все новыми и новыми скандальными заявлениями. Он сообщил, что впервые задумался о разводе, когда узнал, что Ким тайно встречалась примерно два года назад с рэпером Meek Mill в отеле Waldorf. Он уверен, что жена изменила ему.

Далее он обвинил Ким и свою тещу Крис Дженнер в расизме. Уэст заявил, что все эти годы отказывался от участия в съемках популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» только потому, что Ким и Крис делают всевозможные заявления, касающиеся его и детей, не согласовывая их с ним. «Так не поступают жены. Белое превосходство… Это говорит будущий президент», — написал Уэст. После этого он и вовсе перешел на личности, назвав тещу «Крис Чен Ын», прозрачно намекая на ее тиранию в семье.

Ким была вынуждена реагировать. Она распространила заявление, в котором назвала мужа «замечательным человеком». При этом подчеркнула, что с ним бывает очень сложно, как с любым настоящим талантом. Кардашьян неожиданно сообщила, что у Канье есть проблемы с психикой! Якобы он страдает биполярным расстройством. Именно этим объясняется его поведение прежде и теперь. «Вся наша семья очень хочет ему помочь, но мы бессильны…» — сказала Ким.

Ее заявление привело Уэста в бешенство. Он тут же обвинил жену в том, что она намерена вылететь их Калифорнии в Вайоминг на вертолете с врачами и упечь его в психушку. Но он не позволит ей это сделать.

Крис Дженнер не реагирует на скандальные заявления и оскорбления со стороны зятя. Также поступают и остальные члены клана Кардашьян-Дженнер. Все, кроме Ким. Ей пришлось оправдываться относительно ее встречи в отеле с Meek Mill. Она заявила, что обсуждала с рэпером судебную реформу в США.

Та самая встреча в отеле

Напомним, Кардашьян последнее время действительно активно занимается серьезными юридическими проблемами, стараясь помочь женщинам, осужденным или находящимся в предварительном заключении по делам, связанным с домашним насилием.

Однако далеко не все поверили в версию Ким. На днях стало известно, что Meek Mill неожиданно расстался со своей подругой дизайнером одежд Милан Гаррис. 7 мая у них родился ребенок, и пара казалась вполне счастливой до того, как Уэст обвинил жену в измене. В воскресенье, 26 июля, Meek Mill заявил, что они с Милан решили расстаться, но при этом по-прежнему «безумно любят друг друга».

Рэпер Meek Mill со своей подругой, с которой он сейчас расстался

Канье на протяжении 10 дней не разговаривал с женой и отказывался отвечать на ее звонки или сообщения в мессенджерах. Друзья Уэста пытаются оказать ему всяческую поддержку. Например, 24 июля к рэперу в гости на ранчо в Вайоминге заехали известный певец Джастин Бибер и его жена, топ-модель Хейли Болдуин. Они путешествуют в настоящее время на личном автобусе по Америке.

Возможно, их приезд оказал благотворное воздействие на Канье — 25 июля рэпер в Twitter принес публичные извинения жене. «Прости меня! Я причинил тебе боль…» — написал Уэст. Однако друзья Ким утверждают, что рэпер по-прежнему не отвечает на ее звонки и сообщения.

Все это, считает американский телеканал Fox News, говорит о том, что угроза развода не миновала. Супругам есть что делить в случае, если дело таки дойдет до расторжения брака. По данным журнала Forbes, Уэст — миллиардер. Его личное состояние превысило заветную отметку в апреле. Личный капитал Ким издание оценивает в 370 миллионов долларов.

Эксперт по разводам Шерри Шарма уверена, что Уэст и Кардашьян подписали брачный договор перед свадьбой. В нем должно быть указано, как будет делиться имущество в случае развода. «У супругов много дорогой недвижимости, которую они приобрели уже после заключения официального брака. Например, ранчо в Вайоминге, где сейчас обосновался Уэст, стоит 14 миллионов долларов. А дом в Калифорнии, где живет Кардашьян с четырьмя детьми, был куплен ими за 20 миллионов долларов, после чего в реконструкцию супруги вложили еще 30 миллионов долларов», — говорит Шарма.

Обычно в подобных случаях знаменитости стремятся решить финансовые вопросы как можно быстрее, чтобы избежать скандальных подробностей. Каждый из супругов заявляет, какой из домов является для него более предпочтительным. Если стоимость недвижимости примерно одинакова, или супруги отказываются от взаимных претензий, они просто оставляют себе то, что им больше нравится.

Если же согласия нет, или брачный договор отсутствует, по законам штата Калифорния, все имущество супругов в случае развода делится 50 на 50. На примере Канье и Ким это может выглядеть так. Предположим, оба уперлись, Уэст выбирает для себя ранчо, а Кардашьян — дом в Калабасасе. Производится оценка недвижимости. Калифорнийская стоит дороже. Ким должна выплатить разницу Канье. Если она отказывается или у нее нет денег, недвижимость продается, а деньги делятся между супругами. Также, согласно калифорнийскому законодательству, должны поступить и со всей остальной недвижимостью. Либо Уэси и Кардашьян разделят ее полюбовно, либо будут выкупать друг у друга, либо продадут третьим лицам, а деньги поделят между собой.

Ранее в эксклюзивном интервью Ким Кардашьян рассказала, почему занялась юриспруденцией и как это повлияло на ее личную жизнь: Не думаю, что селфи в бикини могут помешать моей юридической деятельности, — Ким Кардашьян

Фото Daily Mail

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