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Спорт

Знаменитая теннисистка впервые стала мамой (фото)

19:26 27 июля 2020
Агнешка Радваньска

Сильнейшая теннисистка в истории Польши, экс-вторая ракетка мира Агнешка Радваньска, завершившая карьеру в 2018 году в возрасте 29 лет из-за хронической травмы, впервые стала мамой. Финалистка Уимблдона и победительница Итогового турнира года (в 2015-м) родила сына. Об этом сообщил муж 31-летней спортсменки Давид Целт.

«Якуб уже с нами», — написал супруг в Twitter, прикрепив фотографию руки ребенка.

Отметим, что за свою карьеру Радваньска выиграла 20 титулов WTA в одиночном разряде, заработав на кортах 27,6 миллиона долларов призовых.

В 2017 году Агнешка вышла замуж за своего многолетнего бойфренда и спарринг-партнера Давида Целта. Церемонию бракосочетания в Кракове посетили экс-первые ракетки мира Каролин Возняцки и Ангелик Кербер, полуфиналист Уимблдона-2013 Ежи Янович, а также победитель Уимблдона в парном разряде поляк Лукаш Кубот.

Свадьбу Агнешка Радваньска отгуляла в 2017 году в Кракове

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан «Реала» Серхио Рамос четвертый раз стал отцом.

Фото Twitter, Newspix

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