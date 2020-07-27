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Жуткий взрыв на сырзаводе под Николаевом: два человека погибли
Несчастный случай произошел на территории Баштанского сырзавода в Николаевской области. Как удалось выяснить «ФАКТАМ», сварщик с напарником вели ремонты на грузовике — заваривали топливный бак. И хотя предварительно горючее слили, оставшееся топливо взорвалось. Вспыхнул пожар. Один работник, 1968 года рождения, получил ожог 90% поверхности тела, второй, 1978 года рождения, — 50%. (Ранее произошел взрыв на предприятии в Запорожье.)
Пожар на территории предприятия погасили его работники. А пострадавших отправили в реанимацию Баштанской ЦРБ. Однако спасти их врачи не смогли. Оба умерли в тот же вечер.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре на складе в Полтаве. По словам свидетелей, склад предприятия «Полтавтрансстрой» начал гореть после того, как там прогремело два мощных взрыва.
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