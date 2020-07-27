- 20:15 Мирчу Луческу уговорили остаться в «Динамо»
- 19:58 Ивано-Франковск затопило после сильного ливня: в сети показали последствия непогоды
- 19:48 У Зеленского считают, что перемирие "работает", несмотря на обстрелы боевиков
- 19:26 Знаменитая теннисистка впервые стала мамой
- 19:24 Юлия Зорий: «С Алексеем Резниковым мы познакомились благодаря Джамале»
- 19:22 В Москве молния ударила в группу людей: двух человек удалось спасти
- 18:58 Россия показывает, что Зеленский не контролирует ситуацию, — Казанский о нарушенном перемирии на Донбассе
- 18:35 «Старая песня на новый лад»: Резников прокомментировал заявление Пескова о непричастности России к перемирию на Донбассе
- 18:34 Пациента с COVID-19 и инсультом отказались принять две больницы: подробности трагедии в Харькове
- 18:28 Суркис прокомментировал информацию об уходе Луческу
- 18:11 "Хабаровск — это Украина": одиозный кремлевский пропагандист Соловьев рассмешил сеть
- 17:57 «Рай для задержанных»: журналист показал фото шикарной вечеринки в Ужгородском СИЗО
Не принимайте скоропалительных решений: гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака
Вторник, 28 июля, — день, когда многим придется подстраиваться под ход происходящего. Не принимайте скоропалительных решений.
«ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают астрологический прогноз на 28 июля.
ОВЕН
Если вы тщательно будете относиться к различным мелочам, то останетесь довольны проделанной работой. В отношениях с близкими проявите терпение и мудрость.
ТЕЛЕЦ
День благоприятен для работы с информацией, также неплохо пройдут встречи и переговоры. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, следует их незамедлительно обсудить с компетентными людьми.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши ораторские способности будут по достоинству оценены. Удастся найти единомышленников и даже привлечь на свою сторону недавних оппонентов.
РАК
Не имея четкой и ясной картины происходящего, не следует предпринимать решительных шагов и уж тем более идти на риск. Вечером вероятно получение приятных новостей.
ЛЕВ
На службе, скорее всего, придется взвалить на свои плечи дополнительные обязанности. Постарайтесь обсудить с начальством материальную сторону вопроса. На личном фронте доверительный разговор с любимым человеком поможет обрести гармонию в душе.
ДЕВА
В этот день можно приступать к реализации долгосрочных проектов, также это хорошее время для построения планов на будущее. Вероятны проблемы с пищеварением, поэтому тщательно проверяйте срок годности продуктов.
ВЕСЫ
Звезды будут благоприятствовать тем, кто решил внести кардинальные перемены в свою жизнь. Если вы нуждаетесь в духовном наставнике, то можете заняться его поисками.
СКОРПИОН
Гороскоп не рекомендует посещать государственные инстанции и заниматься денежными вопросами. Желательно посвятить этот день всецело себе.
СТРЕЛЕЦ
Готовьтесь к тому, что придется подстраиваться под ход происходящих событий. Это вас ни коим образом не должно пугать. Помните: все, что ни делается — к лучшему.
КОЗЕРОГ
На службе следует тщательно обдумывать свою линию поведения с коллегами, а особенно с начальством. Вероятны неоднозначные ситуации, которые могут повлиять на вашу карьеру.
ВОДОЛЕЙ
Удастся продемонстрировать свой профессионализм, чем заслужите похвалу начальства. В семейных отношениях могут возникнуть разногласия из-за денежных вопросов, старайтесь не доводить дело до ссоры.
РЫБЫ
День пройдет довольно легко, особых усилий применять не придется. Не стесняйтесь отстаивать свою точку зрения, но делать это следует спокойно и тактично.
Хорошего вам дня!
Ранее эксклюзивно для «ФАКТОВ» астролог Людмила Булгакова составила лунный календарь на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года.
5
Читайте также: Весы на пороге грандиозных событий, а Водолеи способны свернуть горы: гороскоп на неделю
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
Ветер: 2 м/с В
Давление: 746 мм