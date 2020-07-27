Не принимайте скоропалительных решений: гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака

Вторник, 28 июля, — день, когда многим придется подстраиваться под ход происходящего. Не принимайте скоропалительных решений. «ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают астрологический прогноз на 28 июля.

ОВЕН

Если вы тщательно будете относиться к различным мелочам, то останетесь довольны проделанной работой. В отношениях с близкими проявите терпение и мудрость.

ТЕЛЕЦ

День благоприятен для работы с информацией, также неплохо пройдут встречи и переговоры. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, следует их незамедлительно обсудить с компетентными людьми.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваши ораторские способности будут по достоинству оценены. Удастся найти единомышленников и даже привлечь на свою сторону недавних оппонентов.

РАК

Не имея четкой и ясной картины происходящего, не следует предпринимать решительных шагов и уж тем более идти на риск. Вечером вероятно получение приятных новостей.

ЛЕВ

На службе, скорее всего, придется взвалить на свои плечи дополнительные обязанности. Постарайтесь обсудить с начальством материальную сторону вопроса. На личном фронте доверительный разговор с любимым человеком поможет обрести гармонию в душе.

ДЕВА

В этот день можно приступать к реализации долгосрочных проектов, также это хорошее время для построения планов на будущее. Вероятны проблемы с пищеварением, поэтому тщательно проверяйте срок годности продуктов.

ВЕСЫ

Звезды будут благоприятствовать тем, кто решил внести кардинальные перемены в свою жизнь. Если вы нуждаетесь в духовном наставнике, то можете заняться его поисками.

СКОРПИОН

Гороскоп не рекомендует посещать государственные инстанции и заниматься денежными вопросами. Желательно посвятить этот день всецело себе.

СТРЕЛЕЦ

Готовьтесь к тому, что придется подстраиваться под ход происходящих событий. Это вас ни коим образом не должно пугать. Помните: все, что ни делается — к лучшему.

КОЗЕРОГ

На службе следует тщательно обдумывать свою линию поведения с коллегами, а особенно с начальством. Вероятны неоднозначные ситуации, которые могут повлиять на вашу карьеру.

ВОДОЛЕЙ

Удастся продемонстрировать свой профессионализм, чем заслужите похвалу начальства. В семейных отношениях могут возникнуть разногласия из-за денежных вопросов, старайтесь не доводить дело до ссоры.

РЫБЫ

День пройдет довольно легко, особых усилий применять не придется. Не стесняйтесь отстаивать свою точку зрения, но делать это следует спокойно и тактично.

Хорошего вам дня!

Ранее эксклюзивно для «ФАКТОВ» астролог Людмила Булгакова составила лунный календарь на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года.

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