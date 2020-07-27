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Накатались и сбежали: в Киеве двое парней угнали маршрутку (видео)
В Киеве двое парней угнали маршрутное такси, воспользовавшись отлучкой водителя. Ранее в Ровно полицейские нашли 16-летнего парня, дважды угонявшего маршрутки.
Как сообщают в Патрульной полиции Киева, сообщение об угоне «Богдана» поступило правоохранителям вечером в воскресенье, 26 июля. «Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской», — говорится в сообщении.
Вскоре инспекторы обнаружили транспортное средство на улице Тульчинской. К ним подошли возмущенные местные жители и продемонстрировали «художества» угонщиков, снятые ими на видео.
Сообщается, что парни ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. А накатавшись, бросили маршрутку и ушли. Предполагаемых похитителей задержали на улице Кирилловской.
А «Киев Оперативный» выложил в соцсети одно из видео, снятых очевидцами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове мужчина попытался угнать автобус вместе с пассажирами. Его задержали правоохранители.
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