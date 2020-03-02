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В Ровно подросток второй раз угнал маршрутку с пассажирами
В 16-летний парень угнал маршрутное такси. Причем это уже второе такое похищение, которое он совершил за неделю. О случившемся сообщает УНИАН.
По словам заместителя руководителя отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Марии Юстицкой, в ночь на 2 марта полицейские задержали 16-летнего жителя села Малый Алексин, похитившего маршрутку № 66, которая была припаркована на улице Курчатова. А 26 февраля нынешнего года этот же подросток похитил в Ровно маршрутку № 51. Правоохранители отмечают, что при задержании парень был трезв, как и при первом похищении.
Ранее сообщалось, что в Одессе 12-летний мальчик угнал Nissan, покатался на нем, затем припарковался и уснул в салоне.
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