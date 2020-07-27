Торт без выпекания с малиной: легкий рецепт

Летом хочется больше времени проводить на свежем воздухе, а не стоять у плиты. Поэтому торт, который не нужно печь, - настоящая находка для хозяек, если в семье любят сладкое. Секретами его приготовления с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Этот торт делается не из печенья, как наверное, многие могли подумать, — говорит Элла Иванова. — Он очень вкусный и нежный, так как используем заварной крем.

Торт без выпекания Для крема: 600 г молока

140 г сахара

3 желтка

10 г кукурузного крахмала

70 г муки

100 г сливочного масла

10 г ванильного сахара Для основы: 200 г муки

120 г масла

30 г сахара малина — по вкусу Приготовим крем. Соединить 100 граммов молока, желтки, муку крахмал, сахар. Хорошо размешать. 500 граммов молока довести до кипения. Соединить две массы. Проварить 2−3 минуты. Охладить. Взбить масло и ванильный сахар. Постепенно добавить заварную смесь. Все взбить. Для основы соединить холодное масло, сахар, муку. Перетереть в крошку. Поджарить на сковороде до готовности. Охладить. В форму выложить слоями крошку, крем, крошку, крем, крошку, крем. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на ночь. Утром украсить ягодами. Можно добавить лимонный, сливовый джем. Приятного аппетита!

— Какие еще ягоды можно использовать для декора?

— Ежевику и клубнику. А в зимнее время вместо ягод используйте цитрусовые.

Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами мороженого.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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