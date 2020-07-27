- 08:01 Вполне допускаю, что сценарии фильмов скоро будут писать роботы, – Владимир Горянский
- 07:49 Еще одна кузина принцев Уильяма и Гарри выходит замуж: племянница принцессы Дианы объявила о помолвке
- 07:37 За первые сутки перемирия боевики трижды нарушили режим прекращения огня: в штабе ООС раскрыли детали
- 07:05 Жара усилится: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:58 Запоздалая реакция: Волкер рассказал, почему Путину удалось захватить Крым
- 06:34 В Минобороны рассказали о ноу-хау завершившихся учений Sea Breeze-2020
- 05:55 Задолженность по пенсиям больше не нужно отсуживать: Апелляционный суд принял важное решение
- 05:15 Украина намерена вернуть офицеров Путина в СЦКК на Донбассе: названа причина
- 04:48 Украина и Польша договорились противодействовать завершению строительства "Северного потока-2"
- 04:29 Определяет коронавирус за 30 секунд: знакомый многим водителям гаджет успешно диагностирует COVID-19
- 03:59 Задел провода и перевернулся в воздухе: в Бразилии самолет рухнул на оживленную улицу
- 03:20 Ученые создали маску, убивающую коронавирус
Торт без выпекания с малиной: легкий рецепт
Летом хочется больше времени проводить на свежем воздухе, а не стоять у плиты. Поэтому торт, который не нужно печь, - настоящая находка для хозяек, если в семье любят сладкое. Секретами его приготовления с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Этот торт делается не из печенья, как наверное, многие могли подумать, — говорит Элла Иванова. — Он очень вкусный и нежный, так как используем заварной крем.
Торт без выпекания
Для крема:
- 600 г молока
- 140 г сахара
- 3 желтка
- 10 г кукурузного крахмала
- 70 г муки
- 100 г сливочного масла
- 10 г ванильного сахара
Для основы:
- 200 г муки
- 120 г масла
- 30 г сахара
малина — по вкусу
Приготовим крем. Соединить 100 граммов молока, желтки, муку крахмал, сахар. Хорошо размешать. 500 граммов молока довести до кипения. Соединить две массы. Проварить 2−3 минуты. Охладить.
Взбить масло и ванильный сахар. Постепенно добавить заварную смесь. Все взбить.
Для основы соединить холодное масло, сахар, муку. Перетереть в крошку. Поджарить на сковороде до готовности. Охладить.
В форму выложить слоями крошку, крем, крошку, крем, крошку, крем. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на ночь. Утром украсить ягодами. Можно добавить лимонный, сливовый джем.
Приятного аппетита!
— Какие еще ягоды можно использовать для декора?
— Ежевику и клубнику. А в зимнее время вместо ягод используйте цитрусовые.
Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами мороженого.
Читайте также: Лимонный пирог с голубикой — вкус счастливого лета: легкий рецепт (фото)
Фото из альбома Эллы Ивановой9
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
За первые сутки перемирия боевики трижды нарушили режим прекращения огня: в штабе ООС раскрыли детали
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 1 м/с С
Давление: 747 мм