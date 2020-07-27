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Стиль жизни

Торт без выпекания с малиной: легкий рецепт

7:33 28 июля 2020
Малина

Летом хочется больше времени проводить на свежем воздухе, а не стоять у плиты. Поэтому торт, который не нужно печь, - настоящая находка для хозяек, если в семье любят сладкое. Секретами его приготовления с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Этот торт делается не из печенья, как наверное, многие могли подумать, — говорит Элла Иванова. — Он очень вкусный и нежный, так как используем заварной крем.

Торт без выпекания

Для крема:

  • 600 г молока
  • 140 г сахара
  • 3 желтка
  • 10 г кукурузного крахмала
  • 70 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 10 г ванильного сахара

Для основы:

  • 200 г муки
  • 120 г масла
  • 30 г сахара

малина — по вкусу

Приготовим крем. Соединить 100 граммов молока, желтки, муку крахмал, сахар. Хорошо размешать. 500 граммов молока довести до кипения. Соединить две массы. Проварить 2−3 минуты. Охладить.

Взбить масло и ванильный сахар. Постепенно добавить заварную смесь. Все взбить.

Для основы соединить холодное масло, сахар, муку. Перетереть в крошку. Поджарить на сковороде до готовности. Охладить.

В форму выложить слоями крошку, крем, крошку, крем, крошку, крем. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на ночь. Утром украсить ягодами. Можно добавить лимонный, сливовый джем.

Приятного аппетита!

— Какие еще ягоды можно использовать для декора?

— Ежевику и клубнику. А в зимнее время вместо ягод используйте цитрусовые.

Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами мороженого.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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