27.59 / 27.86 31.95 / 32.50
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Стена Трампа" рухнула под напором урагана (видео)

16:35 27 июля 2020
Трамп возле строящейся стены

Ураган «Ханна», обрушившийся на американский штат Техас, причинил региону серьезный ущерб. В сети появилось видео, в котором напор ветра разрушил часть так называемой «стены Трампа» — пограничного барьера между США и Мексикой, который возводят по распоряжению американского президента для защиты от нелегальных мигрантов.

На кадрах видны люди, одетые в униформу рабочих и стоящие возле стены, часть которой обрушивается. Видео, которое разместил в Twitter мексиканский журналист Женаро Вильямиль, стало вирусным.

Правда, представители американской службы таможенного и пограничного контроля поставили под сомнение достоверность этих кадров. Как сообщает издание Caller Times, пресс-секретарь службы Роберик Кайз обратил внимание на то, что видео было снято днем, в то время как ураган бушевал ночью. К тому же, рельеф местности не похож на долину Рио-Гранде.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Трамп в шесть раз увеличил число военных на границе с Мексикой.

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков

В харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков

Трамп возле строящейся стены

"Стена Трампа" рухнула под напором урагана (видео)

Обсервация в ОРДО

Обсервация по-донецки: горячая вода — в ведрах, на обед — овощи (фото)

Икона из жемчуга

Из Украины тайком пытались вывезти уникальные иконы из жемчуга (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер