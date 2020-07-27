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"Стена Трампа" рухнула под напором урагана (видео)
Ураган «Ханна», обрушившийся на американский штат Техас, причинил региону серьезный ущерб. В сети появилось видео, в котором напор ветра разрушил часть так называемой «стены Трампа» — пограничного барьера между США и Мексикой, который возводят по распоряжению американского президента для защиты от нелегальных мигрантов.
На кадрах видны люди, одетые в униформу рабочих и стоящие возле стены, часть которой обрушивается. Видео, которое разместил в Twitter мексиканский журналист Женаро Вильямиль, стало вирусным.
Правда, представители американской службы таможенного и пограничного контроля поставили под сомнение достоверность этих кадров. Как сообщает издание Caller Times, пресс-секретарь службы Роберик Кайз обратил внимание на то, что видео было снято днем, в то время как ураган бушевал ночью. К тому же, рельеф местности не похож на долину Рио-Гранде.
El #Muro se derrumba. La tormenta tropical Hanna y sus fuertes vientos derriban una parte del muro fronterizo entre Tamaulipas y Texas. pic.twitter.com/Ruezueg6sl— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 26, 2020
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Трамп в шесть раз увеличил число военных на границе с Мексикой.148
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