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Мир

Шторм «Ханна» обрушился на Техас, в штате ввели режим чрезвычайной ситуации (видео)

4:25 27 июля 2020
Шторм Ханна

На американский штат Техас, нередко подвергающийся удару стихии, в прошлую пятницу обрушился шторм «Ханна».

В связи бушующей непогодой президент США Дональд Трамп объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации и приказал профильному федеральному ведомству использовать ресурсы для помощи жителям пострадавшего штата.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Сообщается, что Агентство по предотвращению чрезвычайных ситуаций предоставит жителям пострадавшего штата оборудование и ресурсы для смягчения последствий аварийной ситуации.

В том числе сотрудники ведомства эвакуируют людей из наиболее пострадавших районов, организуют места, где жители могут провести время, пока погода не наладится. Также они оказывают массовую медицинскую помощь.

Две трети выполнения этих работ оплачивает федеральное правительство. Остальные расходы ложатся на казну штата.

Жителей штата призывают прислушиваться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность из-за погодных условий, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким.

В свою очередь, пользователи социальных сетей поделились фото и видео моментов, когда бушевал шторм, а также последствиями, которые оставила после себя «Ханна».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале июля по Одесской области пронеся ураган, при этом выпал град размером с грецкий орех, который погубил урожай.

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