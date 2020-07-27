Шторм «Ханна» обрушился на Техас, в штате ввели режим чрезвычайной ситуации (видео)

На американский штат Техас, нередко подвергающийся удару стихии, в прошлую пятницу обрушился шторм «Ханна».

One of my favorites of the chase yesterday! #hurricanehanna pic.twitter.com/Nlal8HxcKs — Justin Aaron (@JustinAaronUH91) July 26, 2020

В связи бушующей непогодой президент США Дональд Трамп объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации и приказал профильному федеральному ведомству использовать ресурсы для помощи жителям пострадавшего штата.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Сообщается, что Агентство по предотвращению чрезвычайных ситуаций предоставит жителям пострадавшего штата оборудование и ресурсы для смягчения последствий аварийной ситуации.

This is a photo of water in Corpus Christi Bay covering the street on People’s Street at the marina (near where the Selena Statue is) in all my life I have NEVER seen water over this road...absolutely incredible #TxWx #HurricaneHanna #Hanna pic.twitter.com/2nGqAGOokq — Hurricane Updates (@hurricaneupds) July 26, 2020

В том числе сотрудники ведомства эвакуируют людей из наиболее пострадавших районов, организуют места, где жители могут провести время, пока погода не наладится. Также они оказывают массовую медицинскую помощь.

Street next to mine. Bar far the deepest water in my complex. #HurricaneHanna pic.twitter.com/UPj7mKLyCb — Gravy Davey (@NavyDavey67) July 26, 2020

Две трети выполнения этих работ оплачивает федеральное правительство. Остальные расходы ложатся на казну штата.

Жителей штата призывают прислушиваться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность из-за погодных условий, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким.

В свою очередь, пользователи социальных сетей поделились фото и видео моментов, когда бушевал шторм, а также последствиями, которые оставила после себя «Ханна».

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