Шторм «Ханна» обрушился на Техас, в штате ввели режим чрезвычайной ситуации (видео)

На американский штат Техас, нередко подвергающийся удару стихии, в прошлую пятницу обрушился шторм «Ханна».

В связи бушующей непогодой президент США Дональд Трамп объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации и приказал профильному федеральному ведомству использовать ресурсы для помощи жителям пострадавшего штата.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Сообщается, что Агентство по предотвращению чрезвычайных ситуаций предоставит жителям пострадавшего штата оборудование и ресурсы для смягчения последствий аварийной ситуации.

This is a photo of water in Corpus Christi Bay covering the street on People’s Street at the marina (near where the Selena Statue is) in all my life I have NEVER seen water over this road...absolutely incredible #TxWx #HurricaneHanna #Hanna pic.twitter.com/2nGqAGOokq