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В Николаеве бандиты под видом детективов Интерпола похитили польского бизнесмена (фото, видео)
В субботу 25 июля на «102» поступило сообщение от жительницы Николаева о том, что она увидела, как неизвестные насильно тащили в автомобиль Porshe мужчину. После того, как им это удалось, машина рванула с места в сторону выезда в направлении Одессы. (Недавно в Киеве освободили бизнесмена, которого похитители пытали две недели.)
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, ориентировки на автомобиль были переданы всем нарядам и на выезде из города патрульные полицейские остановили авто угонщиков.
Водитель кроссовера вел себя спокойно, предъявил полицейским удостоверение якобы работника Интерпола и заявил, что они выполняют свою работу. Однако патрульные решили осмотреть автомобиль и на заднем сиденье увидели избитого молодого человека с завязанными глазами, руки которого были связаны ремнем. Полицейские усомнились в том, что перед ними действительно работники Интерпола, и задержали злоумышленников.
Выяснилось, что похищенный 24-летний мужчина является гражданином соседнего государства, который в Украине, в частности в Николаеве, имеет бизнес, и только недавно пересек границу. С его слов, неизвестные подстерегли его на улице и затащили в его же автомобиль. Они ничего не требовали и свои действия не объясняли. Злоумышленников доставили в Центральный райотдел полиции.
Как сообщает издание «Преступности.НЕТ», по его информации, возраст четверых фигурантов — от 30 до 40 лет. Двое из них — жители Одесской области, еще двое — позиционируют себя как приближенные к некоему николаевскому «авторитету». Одного из них столичные полицейские разыскивают за вымогательство и похищение транспортного средства.
Как стало известно «ФАКТАМ», похищенный бизнесмен — гражданин Польши. Открыто уголовное производство по статьям «незаконное лишение свободы или похищение человека», «незаконное завладение транспортным средством».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что недавно в Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники полиции освободили мужчину, которого незаконно удерживали и пытали, держа на привязи в собачьем ошейнике.
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На видео комментирует начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет166
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