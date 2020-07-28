Санкции не отменят: посол страны ЕС сделал важное заявление

Несмотря на введение обязательного 14-дневного карантина для украинцев Нидерланды продолжат поддерживать территориальную целостность Украины и считают аннексию Крыма нарушением международного права.

Такое заявление сделал посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол, сообщили в пресс-служба посольства.

Он подчеркнул, что санкции против РФ будут действительны, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности.

«Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права. Мы будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушение не прекратится и Минские соглашения не будут полностью выполнены. Через наш фонд по правам человека, мы поддерживаем юристов, общественных активистов и семьи политзаключенных на местах, и мы будем продолжать международное давление на Россию в соответствии с нашей политикой», — отметил де Мол.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что его страна никогда не признает захват Россией части территории Украины и Грузии. При этом он сравнил нынешнюю ситуацию с оккупацией Советским Союзом стран Балтии в прошлом веке.

«Так же, как Соединенные Штаты не признали принудительное присоединение стран Балтии Советским Союзом, они никогда не примут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии путем попыток аннексии Крыма, поддержки дестабилизирующим марионеточных сил на востоке Украины или оккупации Абхазии и Южной Осетии», — заявил Помпео.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз не изменять текущую политику в отношении России, пока продолжается агрессия против Украины. Как известно, Евросоюз продлил до 2021 года экономические санкции против России за военную агрессию в Украине.

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