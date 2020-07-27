Век "зеленого" списка не видать: европейская страна ввела обязательный карантин для украинцев

Власти Нидерландов решили пересмотреть принципы составления так называемых списков «третьих» стран, из которых готовы принимать туристов, и вводят двухнедельную самоизоляцию для всех прибывающих из Украины и еще целого ряда государств, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте МИД Нидерландов.

Соответствующие рекомендации МИД Нидерландов подготовило по каждой стране.

Украина, к сожалению, включена в перечень государств, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным.

При этом в МИД Нидерландов отмечают, что самоизоляция обязательна даже для тех людей, у которых нет никаких ярко выраженных симптомов COVID-19.

Напомним, что с 1 июля в страны ЕС могут свободно попасть только граждане стран, которые входят в «зеленый» список. Критерием для этого является количество больных коронавирусом на 100 тысяч населения — оно должно быть равно или меньше 16 больных на 100 тысяч граждан. В Украине этот показатель составляет 62,4, в странах ЕС в среднем — 16,3.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба скептически оценивает шансы Украины попасть в обновленный список стран «зеленой зоны» ЕС — по крайней мере, в обозримом будущем.

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