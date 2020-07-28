Пока в США испытывают прибор, с помощью которого можно обнаружить в организме человека коронавирус, в Старом Свете для этих целей начали применять алкотестер (правда, в несколько измененном виде).

В частности, израильская компания разработала новое устройство анализа дыхания, которое позволяет определить наличие COVID-19 в организме в течение 30 секунд, пишет Daily Mail.

Его работа основана на том, что в дыхании человека содержатся ценнейшая биологическая информация — биомаркеры, сообщающие о здоровье и болезнях.

Алкотестеры, если они докажут эффективность, будут неинвазивными, быстрыми и доступными по стоимости альтернативами нынешним тестам на коронавирусе с помощью мазков. Их можно будет использовать в местах массового скопления людей вроде аэропортов и железнодорожных вокзалов, что намного облегчит путешественникам передвижения между странами. Сегодня в аэропортах ради сдачи анализов прилетевшим порой требуется сидеть несколько часов.

До последнего времени продвижение алкотестеров в качестве инструмента диагностики затормаживалось, поскольку они не были в достаточной степени специфичными для определения того, какой именно вирус находится в организме человека.

Изобретенный израильтянами прибор теперь производит фирма из Великобритании, а испытывают его во Франции на значительном количестве пациентов с подозрениями на коронавирус.

Более значительная оценка эффективности устройства будет проведена ещё до конца 2020, но полученные предварительные результаты выглядят многообещающими. Достаточно сказать, что этот небольшой по размеру тестер дает результат на коронавирус за 30 секунд.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что уже применяющиеся тесты на COVID-19 более надежны, хотя они не совершенны и часто дают ложноположительные и ложноотрицательные результаты. До сих пор так и не установлена точность ПЦР-тестов на COVID-19, которые проводятся во всех странах для определения патогена. Изготавливающая алкотестеры израильская фирма уверяет, что их устройства обеспечивают точность в 85%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что группа ученых из Китая и США создала метод исследования крови (тест PanSeer), который позволяет выявить пять форм рака за 4 года до появления явных симптомов. Тест может показать развитие рака желудка, пищевода, легкого, печени, а также колоректального рака.

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter