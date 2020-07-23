Разработана революционная методика выявления рака за 4 года до появления симптомов

Шансы человека вылечиться от рака находятся в большой зависимости от того, как рано было выявлено заболевание.

В связи с этим группа ученых из Китая и США создала метод исследования крови (тест PanSeer), который позволяет выявить пять форм рака за 4 года до появления явных симптомов. Тест может показать развитие рака желудка, пищевода, легкого, печени и колоректального рака, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что метод проверяет в крови наличие определенной «ДНК-подписи» на основании присоединения метильных групп. Каждая ткань в организме может быть идентифицирована по уникальной «подписи».

Новый тест, получивший название PanSeer, выявляет паттерны метилирования ДНК, которые, как известно, связаны с аномальными мутациями, ведущими к раку. Исследователи уточняют, что тест не выявляет предрасположенность к раку и не предсказывает болезнь. Вместо этого он обнаруживает следы злокачественных новообразований на очень ранней стадии, когда пациент еще не имеет симптомов.

Ученые использовали кровь более 120 000 человек, которые в течение десяти лет сдавали анализы крови и проходили регулярные проверки у врачей. Было собрано свыше 1,6 миллиона образцов крови, принадлежавшей и здоровым, и больным людям. Специалисты провели анализ образцов плазмы 605 человек без симптомов рака, 191 человека, у которого позднее был диагностирован рак, 223 раковых больных с подтвержденным диагнозом. Также исследовались 200 образцов первичной опухоли и нормальной ткани.

Точность выявления рака по новому тесту составила 91% для лиц без симптомов. Отсутствие рака определяли с точностью 95%. Для лиц, у которых рак уже диагностировали на момент взятия крови, вероятность выявления заболевания по ранним маркерам составила 88%. Разработчики теста надеются использовать его в рамках ежегодных медицинских осмотров. Также они собираются проверить его на лицах с повышенным риском рака вследствие наследственности и других факторов.

«Конечной целью было бы регулярно проводить подобные анализы крови во время ежегодных медицинских осмотров. Но первоочередной задачей является проверка людей с более высоким риском на основе семейной истории, возраста или других известных факторов риска», — считает Кунь Чжан, соавтор исследования и руководитель отдела биоинженерии в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

У теста все еще есть ограничения. Например, он не может точно определить, какой тип рака развивается у человека, а только обнаруживает отклонения, которые затем требуют дополнительных диагностических тестов, чтобы точно определить, где может быть обнаружен рак.

Ученые отмечают, что необходима дальнейшая проверка, прежде чем тест станет клинически доступным, но они уверены, что этот вид инструмента раннего выявления поможет врачам выявлять и лечить рак на самой ранней стадии.

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