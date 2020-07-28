В Киеве водитель избил велосипедиста за сделанное замечание: видео происшествия попало в сеть

В Киеве водитель легковушки избил велосипедиста, сделавшего ему замечание — в сеть выложили видео инцидента. Ранее на Оболони автохам, ехавший по тротуару, избил «мешавшего» ему велосипедиста.

По информации ресурса «Зупини Лося», инцидент на Позняках произошел на столичной улице Ахматовой, 44. В сообщении отмечается, что припарковавший авто с нарушением правил водитель чуть не сбил велосипедиста, а в ответ на простое замечание догнал его и избил. Все это зафиксировала камера, установленная на вело.

«Заявление написано, побои сняты. Дело за малым — не дать это замять на стадии досудебного расследования», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве водители и пассажиры двух автомобилей набросились с кулаками и избили ветерана АТО, который на дороге сделал замечание автохаму, нарушившему правила дорожного движения.

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