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В Киеве водитель избил велосипедиста за сделанное замечание: видео происшествия попало в сеть
В Киеве водитель легковушки избил велосипедиста, сделавшего ему замечание — в сеть выложили видео инцидента. Ранее на Оболони автохам, ехавший по тротуару, избил «мешавшего» ему велосипедиста.
По информации ресурса «Зупини Лося», инцидент на Позняках произошел на столичной улице Ахматовой, 44. В сообщении отмечается, что припарковавший авто с нарушением правил водитель чуть не сбил велосипедиста, а в ответ на простое замечание догнал его и избил. Все это зафиксировала камера, установленная на вело.
«Заявление написано, побои сняты. Дело за малым — не дать это замять на стадии досудебного расследования», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве водители и пассажиры двух автомобилей набросились с кулаками и избили ветерана АТО, который на дороге сделал замечание автохаму, нарушившему правила дорожного движения.35
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